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Las respuestas al crucigrama del jueves 2 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Levante, mueva hacia arriba.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Cuidadosa, precavida.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Ensamblan pieza por pieza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cuidadosa, precavida.
CAUTA
6 Borde saliente de un precipicio.
CORNISA
8 Corroída.
CARCOMIDA
10 Signo que expresa el fin de la frase.
PUNTO
11 Levante, mueva hacia arriba.
ELEVÉ
13 Cetáceos negros y blancos.
ORCAS
14 Piezas donde suelen recibirse las visitas.
SALAS
15 Después de la 'ere'.
ESE
16 Hormiga en inglés.
ANT
17 Que no son buenas.
MALAS
20 Vara ofensiva de la Edad Media.
LANZA
22 Cuadro empleado como instrumento de cálculo.
ÁBACO
23 Aplicar una capa de aceite.
UNTAR
24 Halago con segundas intenciones.
ADULACIÓN
26 Recintos funerarios de osamentas.
OSARIOS
27 Ensamblan pieza por pieza.
ARMAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Emplea la cuchilla.
CORTA
2 Componentes de una bóveda.
ARCOS
3 Junto una cosa con otra.
UNO
4 ___ New Roman, tipografía con serifa.
TIMES
5 Refugia.
ASILA
6 Anulado.
CANCELADO
7 Anticipos.
ADELANTOS
8 Estudiaba una materia en un centro de enseñanza.
CURSABA
9 Prosiguen.
AVANZAN
10 Obra en verso.
POEMA
12 Tener presencia momentánea.
ESTAR
18 Achaca, culpa.
ACUSA
19 Del sistema que gira en torno al Sol.
SOLAR
20 Paco de __, espléndido músico de flamenco.
LUCÍA
21 Átomo de carga eléctrica negativa.
ANIÓN
25 Brazo en inglés.
ARM
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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