Las respuestas al crucigrama del jueves 2 de julio

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Cuidadosa, precavida.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Ensamblan pieza por pieza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cuidadosa, precavida.

CAUTA

6 Borde saliente de un precipicio.

CORNISA

8 Corroída.

CARCOMIDA

10 Signo que expresa el fin de la frase.

PUNTO

11 Levante, mueva hacia arriba.

ELEVÉ

13 Cetáceos negros y blancos.

ORCAS

14 Piezas donde suelen recibirse las visitas.

SALAS

15 Después de la 'ere'.

ESE

16 Hormiga en inglés.

ANT

17 Que no son buenas.

MALAS

20 Vara ofensiva de la Edad Media.

LANZA

22 Cuadro empleado como instrumento de cálculo.

ÁBACO

23 Aplicar una capa de aceite.

UNTAR

24 Halago con segundas intenciones.

ADULACIÓN

26 Recintos funerarios de osamentas.

OSARIOS

27 Ensamblan pieza por pieza.

ARMAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Emplea la cuchilla.

CORTA

2 Componentes de una bóveda.

ARCOS

3 Junto una cosa con otra.

UNO

4 ___ New Roman, tipografía con serifa.

TIMES

5 Refugia.

ASILA

6 Anulado.

CANCELADO

7 Anticipos.

ADELANTOS

8 Estudiaba una materia en un centro de enseñanza.

CURSABA

9 Prosiguen.

AVANZAN

10 Obra en verso.

POEMA

12 Tener presencia momentánea.

ESTAR

18 Achaca, culpa.

ACUSA

19 Del sistema que gira en torno al Sol.

SOLAR

20 Paco de __, espléndido músico de flamenco.​​​

LUCÍA

21 Átomo de carga eléctrica negativa.

ANIÓN

25 Brazo en inglés.

ARM

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.