Las respuestas al crucigrama del jueves 22 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Que no tienen sustancia (fem.)”
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Crema o líquido para lustrar el calzado", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Llenos al máximo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Conjuntos de cantantes
COROS
6 Especie de loro
CACATUA
8 Discusión, debate
CONTIENDA
10 Al ___: con pago inmediato en efectivo
CONTADO
11 1055, en números romanos
MLV
13 Orgulloso, soberbio
ALTIVO
14 Capital de Letonia
RIGA
15 Ven, comparece
LLEGA
16 Crema o líquido para lustrar el calzado
BETÚN
17 Artefacto explosivo enterrado
MINA
18 Espacio digital con contenido
PÁGINA
19 Organización como WWF (sigla)
ONG
20 Que dan calor
CÁLIDOS
21 Llenos al máximo
SATURADOS
23 Curados de una afección
SANADOS
24 ___ Joplin, cantante de "Mercedes Benz"
JANIS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Composición poética medieval escrita para ser cantada
CANTIGA
2 En música, serie de ocho notas
OCTAVA
3 Muy gastado por el uso (un tejido)
RAÍDO
4 Observo desde una posición elevada
OTEO
5 Sol en inglés
SUN
6 Reprimas
CONTENGAS
7 Incluidos en un grupo
ADMITIDOS
8 Phil ___, cantante y compositor inglés
COLLINS
9 Pocos
ALGUNOS
10 Como un mar sin olas
CALMO
12 Que no tienen sustancia (fem.)
VANAS
14 Gobernados, dirigidos
REGIDOS
16 Insignificante, despreciable
BALADÍ
18 Interrumpen el movimiento
PARAN
20 Camita para niños pequeños
CUNA
22 ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra
TAJ
