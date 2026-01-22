Las respuestas al crucigrama del jueves 22 de enero

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Crema o líquido para lustrar el calzado", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Llenos al máximo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Conjuntos de cantantes

COROS

6 Especie de loro

CACATUA

8 Discusión, debate

CONTIENDA

10 Al ___: con pago inmediato en efectivo

CONTADO

11 1055, en números romanos

MLV

13 Orgulloso, soberbio

ALTIVO

14 Capital de Letonia

RIGA

15 Ven, comparece

LLEGA

16 Crema o líquido para lustrar el calzado

BETÚN

17 Artefacto explosivo enterrado

MINA

18 Espacio digital con contenido

PÁGINA

19 Organización como WWF (sigla)

ONG

20 Que dan calor

CÁLIDOS

21 Llenos al máximo

SATURADOS

23 Curados de una afección

SANADOS

24 ___ Joplin, cantante de "Mercedes Benz"

JANIS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Composición poética medieval escrita para ser cantada

CANTIGA

2 En música, serie de ocho notas

OCTAVA

3 Muy gastado por el uso (un tejido)

RAÍDO

4 Observo desde una posición elevada

OTEO

5 Sol en inglés

SUN

6 Reprimas

CONTENGAS

7 Incluidos en un grupo

ADMITIDOS

8 Phil ___, cantante y compositor inglés

COLLINS

9 Pocos

ALGUNOS

10 Como un mar sin olas

CALMO

12 Que no tienen sustancia (fem.)

VANAS

14 Gobernados, dirigidos

REGIDOS

16 Insignificante, despreciable

BALADÍ

18 Interrumpen el movimiento

PARAN

20 Camita para niños pequeños

CUNA

22 ___ Mahal: monumento en la ciudad de Agra

TAJ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.