Las respuestas al crucigrama del jueves 30 de abril

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Un insecto polinizador", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Períodos históricos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Brigitte ___, actriz francesa

BARDOT

7 Abastece, provee

DOTA

11 Enajena

ALIENA

12 Dios griego, hijo de Afrodita

EROS

13 Saciados de comida

LLENOS

14 Sin humedad (fem.)

SECA

15 Sin desigualdades en la superficie

LISO

16 Dejan de lucir o arder

APAGAN

18 Un insecto polinizador

MARIPOSA

20 Mamífero con una pequeña trompa

TAPIR

23 De la patria de Hamlet

DANÉS

24 Salir el sol

AMANECER

26 "...___ tu voluntad en la tierra..."

HÁGASE

27 Barras horizontales de los coches

EJES

31 Sufijo con "parcial" y "casual"

IDAD

32 Insania

LOCURA

34 Para ___ la vida: incesante

TODA

35 Donaran

DIERAN

36 Te dirigirás

IRÁS

37 Destruyó todo a su paso

ARRASÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Pelota en inglés

BALL

2 En aquel lugar

ALLÍ

3 Muestras alegría

RÍES

4 Llamadas

DENOMINADAS

5 "¿Me equivoco?" (2 palabras)

O NO

6 Determinar el precio de algo

TASAR

7 Esfumarse

DESAPARECER

8 Estado de EE. UU. cuya capital es Salem

OREGON

9 Hiciese sonar un instrumento

TOCASE

10 Posturas de yoga

ASANAS

17 Requiere

PIDE

19 Dios griego de la guerra

ARES

20 Isla de la Polinesia francesa

TAHITÍ

21 Aficionado a algo en particular

AMADOR

22 Retribuida

PAGADA

25 Cada habitación de una cárcel

CELDA

28 Promete

JURA

29 Períodos históricos

ERAS

30 Con buena salud

SANO

33 Entender lo que dicen

OÍR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.