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Las respuestas al crucigrama del jueves 30 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Destruyó todo a su paso”
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El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Un insecto polinizador", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Períodos históricos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Brigitte ___, actriz francesa
BARDOT
7 Abastece, provee
DOTA
11 Enajena
ALIENA
12 Dios griego, hijo de Afrodita
EROS
13 Saciados de comida
LLENOS
14 Sin humedad (fem.)
SECA
15 Sin desigualdades en la superficie
LISO
16 Dejan de lucir o arder
APAGAN
18 Un insecto polinizador
MARIPOSA
20 Mamífero con una pequeña trompa
TAPIR
23 De la patria de Hamlet
DANÉS
24 Salir el sol
AMANECER
26 "...___ tu voluntad en la tierra..."
HÁGASE
27 Barras horizontales de los coches
EJES
31 Sufijo con "parcial" y "casual"
IDAD
32 Insania
LOCURA
34 Para ___ la vida: incesante
TODA
35 Donaran
DIERAN
36 Te dirigirás
IRÁS
37 Destruyó todo a su paso
ARRASÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Pelota en inglés
BALL
2 En aquel lugar
ALLÍ
3 Muestras alegría
RÍES
4 Llamadas
DENOMINADAS
5 "¿Me equivoco?" (2 palabras)
O NO
6 Determinar el precio de algo
TASAR
7 Esfumarse
DESAPARECER
8 Estado de EE. UU. cuya capital es Salem
OREGON
9 Hiciese sonar un instrumento
TOCASE
10 Posturas de yoga
ASANAS
17 Requiere
PIDE
19 Dios griego de la guerra
ARES
20 Isla de la Polinesia francesa
TAHITÍ
21 Aficionado a algo en particular
AMADOR
22 Retribuida
PAGADA
25 Cada habitación de una cárcel
CELDA
28 Promete
JURA
29 Períodos históricos
ERAS
30 Con buena salud
SANO
33 Entender lo que dicen
OÍR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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