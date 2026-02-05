Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de febrero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Electrodo positivo.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Curva en el agua.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Trovador medieval con lira en mano.

BARDO

6 Túnica de hospital.

BATA

10 Trabajáis la tierra.

ARÁIS

11 Se estudian en Bellas ___.

ARTES

12 Principio activo del té.

TEÍNA

13 Pliegue que se hace en una prenda.

LORZA

14 Hormona del bienestar.

ENDORFINA

16 Iniciales del actor de 'Mujer Bonita'.

RG

17 Repertorio lingüístico.

LÉXICO

20 Padre literario de James Bond.

IAN

22 Adverbio de tiempo: todavía.

AUN

23 America Online.

AOL

24 Antigua lengua semítica.

ARAMEO

26 Holmio.

HO

27 Contaminar moral o físicamente.

CORROMPER

31 País largo y angosto.

CHILE

33 Lo eres si tienes abuelos.

NIETO

34 Electrodo positivo.

ÁNODO

35 Aptitudes sobresalientes.

DOTES

36 'Donde ___ el ojo, pone la bala'.

PONE

37 Adquirir seso o cordura.

ASESO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Fuente de energía portátil.

BATERÍA

2 Hablar con fervor.

ARENGAR

3 Incursión sorpresa.

RAID

4 Bestia prehistórica… acortada.

DINO

5 Lanzarse sin miedo.

OSAR

6 Barrio neoyorquino famoso.

BRONX

7 Tenía magnetismo.

ATRAÍA

8 Tono y textura de la piel facial.

TEZ

9 Parte para sujetar.

ASA

11 Invasor del espacio.

ALIEN

15 Mineral anticaries.

FLÚOR

18 Vehículos que rompen la atmósfera.

COHETES

19 Aromático, para bien o mal.

OLOROSO

21 Territorio soberano y organizado.

NACIÓN

22 Sutil, volátil.

AÉREO

25 Base para crear objetos iguales.

MOLDE

28 Curva en el agua.

ONDA

29 Que me pertenecen.

MÍOS

30 __ Sampras, extenista.

PETE

31 Capítulo abreviado.

CAP

32 Hermano.

HNO

