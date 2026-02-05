Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “'Donde ___ el ojo, pone la bala'.”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Electrodo positivo.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Curva en el agua.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Trovador medieval con lira en mano.
BARDO
6 Túnica de hospital.
BATA
10 Trabajáis la tierra.
ARÁIS
11 Se estudian en Bellas ___.
ARTES
12 Principio activo del té.
TEÍNA
13 Pliegue que se hace en una prenda.
LORZA
14 Hormona del bienestar.
ENDORFINA
16 Iniciales del actor de 'Mujer Bonita'.
RG
17 Repertorio lingüístico.
LÉXICO
20 Padre literario de James Bond.
IAN
22 Adverbio de tiempo: todavía.
AUN
23 America Online.
AOL
24 Antigua lengua semítica.
ARAMEO
26 Holmio.
HO
27 Contaminar moral o físicamente.
CORROMPER
31 País largo y angosto.
CHILE
33 Lo eres si tienes abuelos.
NIETO
34 Electrodo positivo.
ÁNODO
35 Aptitudes sobresalientes.
DOTES
36 'Donde ___ el ojo, pone la bala'.
PONE
37 Adquirir seso o cordura.
ASESO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Fuente de energía portátil.
BATERÍA
2 Hablar con fervor.
ARENGAR
3 Incursión sorpresa.
RAID
4 Bestia prehistórica… acortada.
DINO
5 Lanzarse sin miedo.
OSAR
6 Barrio neoyorquino famoso.
BRONX
7 Tenía magnetismo.
ATRAÍA
8 Tono y textura de la piel facial.
TEZ
9 Parte para sujetar.
ASA
11 Invasor del espacio.
ALIEN
15 Mineral anticaries.
FLÚOR
18 Vehículos que rompen la atmósfera.
COHETES
19 Aromático, para bien o mal.
OLOROSO
21 Territorio soberano y organizado.
NACIÓN
22 Sutil, volátil.
AÉREO
25 Base para crear objetos iguales.
MOLDE
28 Curva en el agua.
ONDA
29 Que me pertenecen.
MÍOS
30 __ Sampras, extenista.
PETE
31 Capítulo abreviado.
CAP
32 Hermano.
HNO
