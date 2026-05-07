Las respuestas al crucigrama del jueves 7 de mayo

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Cumplan", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "1 ___ = 14,7 psi". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Excursión de caza en África

SAFARI

7 Sujetas con ligaduras

ATAS

11 Cumplan

ACATEN

12 Pieza para asegurar la puntería

MIRA

13 Reglas que se deben seguir

NORMAS

14 Dicho de palabra

ORAL

15 Mes después de jul.

AGO

16 Sacaba provecho de un negocio

LUCRABA

18 ___-service: autoservicio

SELF

20 Carnívoros de la familia de los félidos

LEONES

21 Rajados

ROTOS

23 Habrá de cumplir

DEBERÁ

26 Preparé para la guerra

ARMÉ

30 Gas que respiramos

OXÍGENO

32 Partícula cargada eléctricamente

ION

33 Demente, alienado

LOCO

34 Puede ser manipulado por medio de hilos

TÍTERE

36 Representa la magia en la mitología escandinava

ODÍN

37 Construir

ERIGIR

38 ___ de los vientos: círculo utilizado por navegantes

ROSA

39 Apartó

SEPARÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Que tienen bienestar corporal (fem.)

SANAS

2 Sirve de refugio

ACOGE

3 Caja transparente con una luz

FAROL

4 1 ___ = 14,7 psi

ATM

5 Moneda de Brasil

REAL

6 Afrentosos

INSULTANTES

7 Cariñosa

AMOROSA

8 Arrojan con fuerza

TIRAN

9 Idioma hablado en Baréin

ÁRABE

10 Donde suelen recibirse las visitas (pl.)

SALAS

17 Elon Musk, para la SpaceX

CEO

19 Herramienta para dejar el piso limpio

FREGONA

22 Recé

ORÉ

23 ___ de cabeza: cefalalgia

DOLOR

24 Emigración de un pueblo

ÉXODO

25 Vehículos usados en ciclovías (coloq.)

BICIS

27 Moja

RIEGA

28 ___ de hambre: estar famélico (fig.)

MORIR

29 Mes con 31 días

ENERO

31 Escucharé

OIRÉ

35 Propina en inglés

TIP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.