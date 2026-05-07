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Las respuestas al crucigrama del jueves 7 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Que tienen bienestar corporal (fem.)”
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El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Cumplan", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "1 ___ = 14,7 psi". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Excursión de caza en África
SAFARI
7 Sujetas con ligaduras
ATAS
11 Cumplan
ACATEN
12 Pieza para asegurar la puntería
MIRA
13 Reglas que se deben seguir
NORMAS
14 Dicho de palabra
ORAL
15 Mes después de jul.
AGO
16 Sacaba provecho de un negocio
LUCRABA
18 ___-service: autoservicio
SELF
20 Carnívoros de la familia de los félidos
LEONES
21 Rajados
ROTOS
23 Habrá de cumplir
DEBERÁ
26 Preparé para la guerra
ARMÉ
30 Gas que respiramos
OXÍGENO
32 Partícula cargada eléctricamente
ION
33 Demente, alienado
LOCO
34 Puede ser manipulado por medio de hilos
TÍTERE
36 Representa la magia en la mitología escandinava
ODÍN
37 Construir
ERIGIR
38 ___ de los vientos: círculo utilizado por navegantes
ROSA
39 Apartó
SEPARÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Que tienen bienestar corporal (fem.)
SANAS
2 Sirve de refugio
ACOGE
3 Caja transparente con una luz
FAROL
4 1 ___ = 14,7 psi
ATM
5 Moneda de Brasil
REAL
6 Afrentosos
INSULTANTES
7 Cariñosa
AMOROSA
8 Arrojan con fuerza
TIRAN
9 Idioma hablado en Baréin
ÁRABE
10 Donde suelen recibirse las visitas (pl.)
SALAS
17 Elon Musk, para la SpaceX
CEO
19 Herramienta para dejar el piso limpio
FREGONA
22 Recé
ORÉ
23 ___ de cabeza: cefalalgia
DOLOR
24 Emigración de un pueblo
ÉXODO
25 Vehículos usados en ciclovías (coloq.)
BICIS
27 Moja
RIEGA
28 ___ de hambre: estar famélico (fig.)
MORIR
29 Mes con 31 días
ENERO
31 Escucharé
OIRÉ
35 Propina en inglés
TIP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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