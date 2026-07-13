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Las respuestas al crucigrama del lunes 13 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ralentizo el movimiento.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Comer en Connecticut.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Paren.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tranquilo (2 palabras).
EN PAZ
6 Transferir una cosa a otro.
CEDER
11 Material de calzados.
CUERO
12 ___ mundi: alma del mundo en latín.
ÁNIMA
13 Paren.
CESEN
14 Dar bramidos el león.
RUGIR
15 Figura femenina del Edén.
EVA
16 Ralentizo el movimiento.
AMINORÓ
18 Pasarse de ___: resultar anticuado.
MODA
20 Canción de los Jackson Five.
ABC
21 Congresista.
ASAMBLEÍSTA
26 Comer en Connecticut.
EAT
27 Escuchaban.
OÍAN
28 Te desplomarías.
CAERÍAS
32 Chat___, aplicación de inteligencia artificial.
GPT
33 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.
AVRIL
34 El mejor remedio contra el frío.
CALOR
36 Testaruda, obstinada.
TERCA
37 Sustancia añadida a la tierra como fertilizante.
ABONO
38 Adecentar, limpiar.
ASEAR
39 Paisanos de Putin.
RUSOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Enfermedad de la piel de origen alérgico.
ECCEMA
2 Recién fabricados.
NUEVOS
3 Fastidiosa.
PESADA
4 Prepare el suelo para la siembra.
ARE
5 Extensión considerable de terreno.
ZONA
6 Región donde se ubican Granada y Haití.
CARIBE
7 Manifestó sus pensamientos.
ENUNCIÓ
8 Expreso verbalmente.
DIGO
9 Monarca de Kuwait.
EMIR
10 Como un comportamiento fuera de lo común.
RARO
17 Su capital es La Valeta.
MALTA
19 Continente de Boston y Bogotá.
AMÉRICA
22 Menear el esqueleto.
BAILAR
23 Intervalos de cien años.
SIGLOS
24 Ocluyó.
TAPONÓ
25 Locales de mala fama.
ANTROS
28 Degusta un vino.
CATA
29 Animales como la cacatúa y el buitre.
AVES
30 No acierte.
ERRE
31 Malvado del filme animado 'El rey león'.
SCAR
35 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos.
ABU
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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