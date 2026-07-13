Las respuestas al crucigrama del lunes 13 de julio

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Comer en Connecticut.", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Paren.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tranquilo (2 palabras).

EN PAZ

6 Transferir una cosa a otro.

CEDER

11 Material de calzados.

CUERO

12 ___ mundi: alma del mundo en latín.

ÁNIMA

13 Paren.

CESEN

14 Dar bramidos el león.

RUGIR

15 Figura femenina del Edén.

EVA

16 Ralentizo el movimiento.

AMINORÓ

18 Pasarse de ___: resultar anticuado.

MODA

20 Canción de los Jackson Five.

ABC

21 Congresista.

ASAMBLEÍSTA

26 Comer en Connecticut.

EAT

27 Escuchaban.

OÍAN

28 Te desplomarías.

CAERÍAS

32 Chat___, aplicación de inteligencia artificial.

GPT

33 ___ Lavigne, cantante de 'Complicated'.

AVRIL

34 El mejor remedio contra el frío.

CALOR

36 Testaruda, obstinada.

TERCA

37 Sustancia añadida a la tierra como fertilizante.

ABONO

38 Adecentar, limpiar.

ASEAR

39 Paisanos de Putin.

RUSOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Enfermedad de la piel de origen alérgico.

ECCEMA

2 Recién fabricados.

NUEVOS

3 Fastidiosa.

PESADA

4 Prepare el suelo para la siembra.

ARE

5 Extensión considerable de terreno.

ZONA

6 Región donde se ubican Granada y Haití.

CARIBE

7 Manifestó sus pensamientos.

ENUNCIÓ

8 Expreso verbalmente.

DIGO

9 Monarca de Kuwait.

EMIR

10 Como un comportamiento fuera de lo común.

RARO

17 Su capital es La Valeta.

MALTA

19 Continente de Boston y Bogotá.

AMÉRICA

22 Menear el esqueleto.

BAILAR

23 Intervalos de cien años.

SIGLOS

24 Ocluyó.

TAPONÓ

25 Locales de mala fama.

ANTROS

28 Degusta un vino.

CATA

29 Animales como la cacatúa y el buitre.

AVES

30 No acierte.

ERRE

31 Malvado del filme animado 'El rey león'.

SCAR

35 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos.

ABU

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.