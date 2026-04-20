Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de abril

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Espectáculo con malabaristas y payasos", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "___ Gates, famoso empresario de EE. UU.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ frente: se oponen

HACEN

6 Tener espacio para entrar

CABER

11 Emplease, utilizase

USASE

12 No omití la noticia

AVISÉ

13 Espectáculo con malabaristas y payasos

CIRCO

14 País al sur de Italia

MALTA

15 Mujer mágica de los cuentos

HADA

16 Estampillas

SELLOS

17 Atender y cuidar a un enfermo

ASISTIR

19 Estrenar de manera oficial

INAUGURAR

23 Pasos subterráneos

TÚNELES

25 "Robinson ___", película de Buñuel

CRUSOE

29 Hombre ___, artista de 13-Horizontal

BALA

30 Desafiar

RETAR

31 Astuto

SAGAZ

32 Mujer con quien se crea un lazo de confianza

AMIGA

33 Camino más corto

ATAJO

34 Filas de personas

COLAS

35 Escucharán

OIRÁN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Alcancía

HUCHA

2 Ni bien ni mal (2 palabras)

ASÍ

3 Pierre ___, marca de ropas

CARDIN

4 Con poca cantidad (fem.)

ESCASA

5 ___-Geo, marca de videoconsolas creada en 1990

NEO

6 País que se limita al oeste con Nigeria

CAMERÚN

7 Garantía, crédito

AVAL

8 ___ Gates, famoso empresario de EE. UU.

BILL

9 "¿Por qué haces ___?"

ESTO

10 Inculpadas de un crimen

REAS

16 Escolta, acompaña

SIGUE

18 Protectoras

TUTORAS

20 Contradije con argumentos

REBATÍ

21 Llenar de charcos

ALAGAR

22 Atenúa la ansiedad

RELAJA

24 Madurez

SAZÓN

25 Quiebra financiera

CRAC

26 Pala para desplazar a las embarcaciones

REMO

27 Provechoso

ÚTIL

28 Relato de la historia de generaciones

SAGA

31 ___ Luís, ciudad brasileña, capital de Maranhão

SÃO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.