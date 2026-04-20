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Las respuestas al crucigrama del lunes 20 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ frente: se oponen”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Espectáculo con malabaristas y payasos", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "___ Gates, famoso empresario de EE. UU.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ frente: se oponen
HACEN
6 Tener espacio para entrar
CABER
11 Emplease, utilizase
USASE
12 No omití la noticia
AVISÉ
13 Espectáculo con malabaristas y payasos
CIRCO
14 País al sur de Italia
MALTA
15 Mujer mágica de los cuentos
HADA
16 Estampillas
SELLOS
17 Atender y cuidar a un enfermo
ASISTIR
19 Estrenar de manera oficial
INAUGURAR
23 Pasos subterráneos
TÚNELES
25 "Robinson ___", película de Buñuel
CRUSOE
29 Hombre ___, artista de 13-Horizontal
BALA
30 Desafiar
RETAR
31 Astuto
SAGAZ
32 Mujer con quien se crea un lazo de confianza
AMIGA
33 Camino más corto
ATAJO
34 Filas de personas
COLAS
35 Escucharán
OIRÁN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Alcancía
HUCHA
2 Ni bien ni mal (2 palabras)
ASÍ
3 Pierre ___, marca de ropas
CARDIN
4 Con poca cantidad (fem.)
ESCASA
5 ___-Geo, marca de videoconsolas creada en 1990
NEO
6 País que se limita al oeste con Nigeria
CAMERÚN
7 Garantía, crédito
AVAL
8 ___ Gates, famoso empresario de EE. UU.
BILL
9 "¿Por qué haces ___?"
ESTO
10 Inculpadas de un crimen
REAS
16 Escolta, acompaña
SIGUE
18 Protectoras
TUTORAS
20 Contradije con argumentos
REBATÍ
21 Llenar de charcos
ALAGAR
22 Atenúa la ansiedad
RELAJA
24 Madurez
SAZÓN
25 Quiebra financiera
CRAC
26 Pala para desplazar a las embarcaciones
REMO
27 Provechoso
ÚTIL
28 Relato de la historia de generaciones
SAGA
31 ___ Luís, ciudad brasileña, capital de Maranhão
SÃO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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