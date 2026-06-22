Las respuestas al crucigrama del lunes 22 de junio

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "De molino, de prensa o de la fortuna.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Reacción de miedo incontrolable.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Sin brillo ni transparencia.

OPACA

6 Molestia capilar.

CASPA

11 ___! At the Disco, banda de rock.

PANIC

12 Divisiones de obras escénicas.

ACTOS

13 Eluda, sortee.

EVITÉ

14 De molino, de prensa o de la fortuna.

RUEDA

15 Nacida en la capital italiana.

ROMANA

17 Ovoide.

OVAL

18 Eleve plegarias.

ORÉ

19 La parte opuesta a la delantera.

TRASERA

21 Pérdida grande de fortuna.

RUINA

22 Con vértigo y poco aplomo.

MAREADO

25 Marca de ropa casual.

GAP

28 Junten con ligaduras.

ATEN

29 Montaba piezas; ensamblaba.

ARMABA

31 Salida de fondos.

GASTO

33 Nocivas, dañinas.

MALAS

34 Vías por donde se transita.

RUTAS

35 Consume por completo.

AGOTA

36 Canción de Armando Manzanero.

ADORO

37 Habitante del norte escandinavo.

LAPÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Intervengo en el quirófano.

OPERÓ

2 Reacción de miedo incontrolable.

PAVOR

3 Estilo de animación japonesa.

ANIME

4 Encuentro entre personas.

CITA

5 Destaca, enfatiza.

ACENTÚA

6 'Drive My ___', canción de los Beatles.

CAR

7 Abundante en agua (f.).

ACUOSA

8 McQueen, Jobs o Carell.

STEVE

9 Cortar las ramas superfluas de las plantas.

PODAR

10 Cocínala a la parrilla.

ÁSALA

16 Inhóspita para el verde.

ÁRIDA

20 Anómalo, irregular.

ANORMAL

21 Rendir beneficio o utilidad.

RENTAR

22 Flaca o enjuta

MAGRA

23 Caja usada en funerales.

ATAÚD

24 Lo que sobra del total.

RESTO

25 Danza húngara.

GALOP

26 Tumbo, derribo.

ABATO

27 Transitan por un lugar.

PASAN

30 Krav ___: sistema de defensa personal israelí.

MAGÁ

32 Amante de la miel, en los cuentos.

OSO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.