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Las respuestas al crucigrama del lunes 22 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Montaba piezas; ensamblaba.”
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El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "De molino, de prensa o de la fortuna.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Reacción de miedo incontrolable.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Sin brillo ni transparencia.
OPACA
6 Molestia capilar.
CASPA
11 ___! At the Disco, banda de rock.
PANIC
12 Divisiones de obras escénicas.
ACTOS
13 Eluda, sortee.
EVITÉ
14 De molino, de prensa o de la fortuna.
RUEDA
15 Nacida en la capital italiana.
ROMANA
17 Ovoide.
OVAL
18 Eleve plegarias.
ORÉ
19 La parte opuesta a la delantera.
TRASERA
21 Pérdida grande de fortuna.
RUINA
22 Con vértigo y poco aplomo.
MAREADO
25 Marca de ropa casual.
GAP
28 Junten con ligaduras.
ATEN
29 Montaba piezas; ensamblaba.
ARMABA
31 Salida de fondos.
GASTO
33 Nocivas, dañinas.
MALAS
34 Vías por donde se transita.
RUTAS
35 Consume por completo.
AGOTA
36 Canción de Armando Manzanero.
ADORO
37 Habitante del norte escandinavo.
LAPÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Intervengo en el quirófano.
OPERÓ
2 Reacción de miedo incontrolable.
PAVOR
3 Estilo de animación japonesa.
ANIME
4 Encuentro entre personas.
CITA
5 Destaca, enfatiza.
ACENTÚA
6 'Drive My ___', canción de los Beatles.
CAR
7 Abundante en agua (f.).
ACUOSA
8 McQueen, Jobs o Carell.
STEVE
9 Cortar las ramas superfluas de las plantas.
PODAR
10 Cocínala a la parrilla.
ÁSALA
16 Inhóspita para el verde.
ÁRIDA
20 Anómalo, irregular.
ANORMAL
21 Rendir beneficio o utilidad.
RENTAR
22 Flaca o enjuta
MAGRA
23 Caja usada en funerales.
ATAÚD
24 Lo que sobra del total.
RESTO
25 Danza húngara.
GALOP
26 Tumbo, derribo.
ABATO
27 Transitan por un lugar.
PASAN
30 Krav ___: sistema de defensa personal israelí.
MAGÁ
32 Amante de la miel, en los cuentos.
OSO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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