Las respuestas al crucigrama del lunes 25 de mayo

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Propio de la configuración interna", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Similar, parecido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Última palabra del Apocalipsis

AMÉN

5 Ponga fin

ACABE

10 Poseía

TENÍA

12 Incompasible al sufrimiento ajeno

CRUEL

13 Propio de la configuración interna

ESTRUCTURAL

15 Claridad que precede la salida del sol

AURORA

16 Cadena española de tiendas

ZARA

17 ___ Hudson: personaje de las novelas de Sherlock Holmes

SRA

18 La reina de "Frozen"

ELSA

20 Ayudas móviles para aprender a caminar

ANDADORES

24 Actúen con atrevimiento

OSEN

25 ___ Gaffigan, comediante

JIM

27 Alianza militar con Bélgica, Canadá y muchos otros países

OTAN

30 Prescribió un medicamento

RECETÓ

32 Calumniador

DIFAMATORIO

34 Haga su morada (el ave)

ANIDE

35 Premio cinematográfico con estatuillas doradas

OSCAR

36 Saludables

SANOS

37 ___ acondicionado

AIRE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir

ATEAS

2 Moderación

MESURA

3 Acceden

ENTRAN

4 Robert De ___, actor

NIRO

5 Actuar en Hollywood

ACT

6 Atravesar

CRUZAR

7 Irradiación luminosa inmaterial

AURA

8 Oso en Ohio

BEAR

9 "A ___", canción de Karol G

ELLA

11 Doradas

ÁUREAS

14 Recipiente generador de agua caliente para los radiadores

CALDERA

19 Composición poética con 14 versos

SONETO

21 Dado, regalado

DONADO

22 Practiqué (un oficio)

EJERCI

23 Cercar

SITIAR

26 Demi ___, actuó en "Striptease"

MOORE

27 Neruda escribió muchísimas

ODAS

28 ___ Turner, cantante de "Cose Della Vita"

TINA

29 Similar, parecido

AFÍN

31 Un artículo cualquiera

COSA

33 Parte de una fecha

MES

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.