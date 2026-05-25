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Las respuestas al crucigrama del lunes 25 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Composición poética con 14 versos”
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El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Propio de la configuración interna", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Similar, parecido". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Última palabra del Apocalipsis
AMÉN
5 Ponga fin
ACABE
10 Poseía
TENÍA
12 Incompasible al sufrimiento ajeno
CRUEL
13 Propio de la configuración interna
ESTRUCTURAL
15 Claridad que precede la salida del sol
AURORA
16 Cadena española de tiendas
ZARA
17 ___ Hudson: personaje de las novelas de Sherlock Holmes
SRA
18 La reina de "Frozen"
ELSA
20 Ayudas móviles para aprender a caminar
ANDADORES
24 Actúen con atrevimiento
OSEN
25 ___ Gaffigan, comediante
JIM
27 Alianza militar con Bélgica, Canadá y muchos otros países
OTAN
30 Prescribió un medicamento
RECETÓ
32 Calumniador
DIFAMATORIO
34 Haga su morada (el ave)
ANIDE
35 Premio cinematográfico con estatuillas doradas
OSCAR
36 Saludables
SANOS
37 ___ acondicionado
AIRE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir
ATEAS
2 Moderación
MESURA
3 Acceden
ENTRAN
4 Robert De ___, actor
NIRO
5 Actuar en Hollywood
ACT
6 Atravesar
CRUZAR
7 Irradiación luminosa inmaterial
AURA
8 Oso en Ohio
BEAR
9 "A ___", canción de Karol G
ELLA
11 Doradas
ÁUREAS
14 Recipiente generador de agua caliente para los radiadores
CALDERA
19 Composición poética con 14 versos
SONETO
21 Dado, regalado
DONADO
22 Practiqué (un oficio)
EJERCI
23 Cercar
SITIAR
26 Demi ___, actuó en "Striptease"
MOORE
27 Neruda escribió muchísimas
ODAS
28 ___ Turner, cantante de "Cose Della Vita"
TINA
29 Similar, parecido
AFÍN
31 Un artículo cualquiera
COSA
33 Parte de una fecha
MES
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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