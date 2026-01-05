Las respuestas al crucigrama del lunes 5 de enero

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Scooby-___, perro miedoso de la televisión", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Cierra un orificio". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Disciplina de esquí alpino

SLALOM

7 Ejemplo de arma blanca de mano

DAGA

11 Característica, peculiar

TÍPICA

12 Terminación para "Brasil" y "hogar" (fem.)

EÑAS

13 Reciban con hospitalidad

ACOJAN

14 Repara la ropa rasgada

COSE

15 Sin valor o efecto (fem.)

NULA

16 Héroe, esposo de Penélope

ODISEO

18 Scooby-___, perro miedoso de la televisión

DOO

19 Por otra parte...

ADEMÁS

20 Redujo la proximidad

ALEJÓ

21 Cierra un orificio

OBTURA

23 Síntoma del asma

TOS

26 No retiene lo que obtuvo

PIERDE

27 Tema prohibido por convenciones religiosas

TABÚ

28 Recipiente electoral

URNA

29 El griego y el turco son sus idiomas oficiales

CHIPRE

31 29-Horizontal, por ejemplo

PAÍS

32 Producirían

HARÍAN

33 Animal de orejas largas

ASNO

34 Cocinarse al fuego o al horno

ASARSE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Puesto de venta (voz i.)

STAND

2 Fundió el metal sin descomponerlo

LICUÓ

3 Hermano gemelo de Artemisa

APOLO

4 Papel con material abrasivo

LIJA

5 Ganso doméstico

OCA

6 Diestra (2 palabras)

MANO DERECHA

7 Día del mes después del noveno

DÉCIMO

8 Longeva

AÑOSA

9 Hay nobles en la tabla periódica

GASES

10 Ausencia de suciedad

ASEO

17 Acepta, permite

DEJA

19 Peligro para esquiadores y montañistas

ALUD

20 Falta de desarrollo en la civilización

ATRASO

21 Prestarás atención

OIRÁS

22 Su capital es Porto Novo

BENÍN

23 Mamífero con una pequeña trompa

TAPIR

24 Edificios en construcción

OBRAS

25 Cause ruido

SUENE

26 Estadio de la vida de la mariposa

PUPA

27 Pedazo largo y estrecho de papel

TIRA

30 "¿Qué ___ hecho hoy?"

HAS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.