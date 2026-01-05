Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 5 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Terminación para "Brasil" y "hogar" (fem.)”
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Scooby-___, perro miedoso de la televisión", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Cierra un orificio". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Disciplina de esquí alpino
SLALOM
7 Ejemplo de arma blanca de mano
DAGA
11 Característica, peculiar
TÍPICA
12 Terminación para "Brasil" y "hogar" (fem.)
EÑAS
13 Reciban con hospitalidad
ACOJAN
14 Repara la ropa rasgada
COSE
15 Sin valor o efecto (fem.)
NULA
16 Héroe, esposo de Penélope
ODISEO
18 Scooby-___, perro miedoso de la televisión
DOO
19 Por otra parte...
ADEMÁS
20 Redujo la proximidad
ALEJÓ
21 Cierra un orificio
OBTURA
23 Síntoma del asma
TOS
26 No retiene lo que obtuvo
PIERDE
27 Tema prohibido por convenciones religiosas
TABÚ
28 Recipiente electoral
URNA
29 El griego y el turco son sus idiomas oficiales
CHIPRE
31 29-Horizontal, por ejemplo
PAÍS
32 Producirían
HARÍAN
33 Animal de orejas largas
ASNO
34 Cocinarse al fuego o al horno
ASARSE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Puesto de venta (voz i.)
STAND
2 Fundió el metal sin descomponerlo
LICUÓ
3 Hermano gemelo de Artemisa
APOLO
4 Papel con material abrasivo
LIJA
5 Ganso doméstico
OCA
6 Diestra (2 palabras)
MANO DERECHA
7 Día del mes después del noveno
DÉCIMO
8 Longeva
AÑOSA
9 Hay nobles en la tabla periódica
GASES
10 Ausencia de suciedad
ASEO
17 Acepta, permite
DEJA
19 Peligro para esquiadores y montañistas
ALUD
20 Falta de desarrollo en la civilización
ATRASO
21 Prestarás atención
OIRÁS
22 Su capital es Porto Novo
BENÍN
23 Mamífero con una pequeña trompa
TAPIR
24 Edificios en construcción
OBRAS
25 Cause ruido
SUENE
26 Estadio de la vida de la mariposa
PUPA
27 Pedazo largo y estrecho de papel
TIRA
30 "¿Qué ___ hecho hoy?"
HAS
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
