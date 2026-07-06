Las respuestas al crucigrama del lunes 6 de julio

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Mandé con firmeza.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Gobernantas supremas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Harry Potter y el ___ de fuego'.

CÁLIZ

6 Te dabas cuenta.

NOTABAS

8 Contaron lo sucedido.

RELATARON

10 Junten lo esparcido.

RECOJAN

11 Unidad de intensidad sonora.

BEL

13 No afectados por un accidente.

ILESOS

14 Mandé con firmeza.

REGÍ

15 Interrumpes un trabajo.

CESAS

16 Frutos dulces de piel fina.

PERAS

17 Garantía, crédito.

AVAL

18 Prohibida por norma o ley.

VEDADA

19 'El ___ y la nada', obra de Sartre.

SER

20 Creyentes de dioses antiguos.

PAGANOS

21 Puestas al mismo nivel.

NIVELADAS

23 Gallardas, elegantes.

AIROSAS

24 Billetes por Madrid.

EUROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Extraordinariamente grande.

COLOSAL

2 Caminos más cortos.

ATAJOS

3 Envases para atún.

LATAS

4 Caminaban de acá para allá.

IBAN

5 Soberano de Moscovia.

ZAR

6 Esencial en toda situación.

NECESARIA

7 Gobernantas supremas.

SOBERANAS

8 Reemplácenlos en la guardia.

RELEVEN

9 Torpes en cierta habilidad.

NEGADOS

10 Como todas las mujeres en las listas de millonarios de Forbes.

RICAS

12 Planas, sin arrugas.

LISAS

14 Incursiones policiales.

REDADAS

16 Caballo alado de la mitología.

PEGASO

18 Cualidad para afrontar el miedo.

VALOR

20 País vecino de Colombia.

PERÚ

22 'La ___ en rose', canción de Édith Piaf.

VIE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.