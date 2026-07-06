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Las respuestas al crucigrama del lunes 6 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Como todas las mujeres en las listas de millonarios de Forbes.”
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El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Mandé con firmeza.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Gobernantas supremas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Harry Potter y el ___ de fuego'.
CÁLIZ
6 Te dabas cuenta.
NOTABAS
8 Contaron lo sucedido.
RELATARON
10 Junten lo esparcido.
RECOJAN
11 Unidad de intensidad sonora.
BEL
13 No afectados por un accidente.
ILESOS
14 Mandé con firmeza.
REGÍ
15 Interrumpes un trabajo.
CESAS
16 Frutos dulces de piel fina.
PERAS
17 Garantía, crédito.
AVAL
18 Prohibida por norma o ley.
VEDADA
19 'El ___ y la nada', obra de Sartre.
SER
20 Creyentes de dioses antiguos.
PAGANOS
21 Puestas al mismo nivel.
NIVELADAS
23 Gallardas, elegantes.
AIROSAS
24 Billetes por Madrid.
EUROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Extraordinariamente grande.
COLOSAL
2 Caminos más cortos.
ATAJOS
3 Envases para atún.
LATAS
4 Caminaban de acá para allá.
IBAN
5 Soberano de Moscovia.
ZAR
6 Esencial en toda situación.
NECESARIA
7 Gobernantas supremas.
SOBERANAS
8 Reemplácenlos en la guardia.
RELEVEN
9 Torpes en cierta habilidad.
NEGADOS
10 Como todas las mujeres en las listas de millonarios de Forbes.
RICAS
12 Planas, sin arrugas.
LISAS
14 Incursiones policiales.
REDADAS
16 Caballo alado de la mitología.
PEGASO
18 Cualidad para afrontar el miedo.
VALOR
20 País vecino de Colombia.
PERÚ
22 'La ___ en rose', canción de Édith Piaf.
VIE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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