Las respuestas al crucigrama del lunes 8 de junio

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Tener una ___ en los ojos: desconocer la verdad", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Brinqué". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "Los abrazos ___", película de Pedro Almodóvar

ROTOS

6 Perteneciente a la costa del mar

LITORAL

8 Aguja del reloj

MANECILLA

10 Tener una ___ en los ojos: desconocer la verdad

VENDA

11 Personaje casado con Desdémona

OTELO

13 Gas noble de símbolo Ar

ARGÓN

14 Caer copos del cielo

NEVAR

15 Lucy ___, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"

LIU

16 Banda de la canción "Take On Me"

AHA

17 Parte de la filosofía que trata de la moral

ÉTICA

20 Cada uno de los presentes

TODOS

22 Sistema de detección remota

RADAR

23 Realicé una acción

OPERÉ

24 Diera mayor relieve

RESALTARA

26 Faja celeste con 12 constelaciones

ZODÍACO

27 Exhalación

SOPLO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 "Está bien, ¡me ___!"

RINDO

2 Observan desde una posición elevada

OTEAN

3 Trastorno de ansiedad

TOC

4 Cazador convertido en constelación (Mit.)

ORIÓN

5 Brinqué

SALTÉ

6 Falta de fuerzas

LANGUIDEZ

7 Soportable

LLEVADERO

8 Ser digno de algo

MERITAR

9 En punto (3 palabras)

A LA HORA

10 Tener determinado precio

VALER

12 Dijese sus plegarias

ORASE

18 Situaciones o circunstancias particulares

CASOS

19 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra

ARADO

20 Resultado de una suma

TOTAL

21 Que no deja pasar la luz

OPACO

25 Labio en inglés

LIP

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.