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Las respuestas al crucigrama del lunes 8 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Diera mayor relieve”
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El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "Tener una ___ en los ojos: desconocer la verdad", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Brinqué". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "Los abrazos ___", película de Pedro Almodóvar
ROTOS
6 Perteneciente a la costa del mar
LITORAL
8 Aguja del reloj
MANECILLA
10 Tener una ___ en los ojos: desconocer la verdad
VENDA
11 Personaje casado con Desdémona
OTELO
13 Gas noble de símbolo Ar
ARGÓN
14 Caer copos del cielo
NEVAR
15 Lucy ___, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"
LIU
16 Banda de la canción "Take On Me"
AHA
17 Parte de la filosofía que trata de la moral
ÉTICA
20 Cada uno de los presentes
TODOS
22 Sistema de detección remota
RADAR
23 Realicé una acción
OPERÉ
24 Diera mayor relieve
RESALTARA
26 Faja celeste con 12 constelaciones
ZODÍACO
27 Exhalación
SOPLO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 "Está bien, ¡me ___!"
RINDO
2 Observan desde una posición elevada
OTEAN
3 Trastorno de ansiedad
TOC
4 Cazador convertido en constelación (Mit.)
ORIÓN
5 Brinqué
SALTÉ
6 Falta de fuerzas
LANGUIDEZ
7 Soportable
LLEVADERO
8 Ser digno de algo
MERITAR
9 En punto (3 palabras)
A LA HORA
10 Tener determinado precio
VALER
12 Dijese sus plegarias
ORASE
18 Situaciones o circunstancias particulares
CASOS
19 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra
ARADO
20 Resultado de una suma
TOTAL
21 Que no deja pasar la luz
OPACO
25 Labio en inglés
LIP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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