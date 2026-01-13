Las respuestas al crucigrama del martes 13 de enero

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es ""___ Azul", cuento de Charles Perrault", mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en "Freud y Marx, por sus religiones". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Linaje, estirpe

CASTA

6 "___ Azul", cuento de Charles Perrault

BARBA

11 Margen de una carretera

ARCÉN

12 Percibiré el aroma

OLERÉ

13 No aciertan

ERRAN

14 País con una gran reserva de gas natural

CATAR

15 Mostré alegría

REÍ

16 Cubierto de púas

ERIZADO

18 ___ de letras, pasatiempo muy popular

SOPA

20 Como ___ flecha: rápidamente

UNA

21 Algunas pupilas lo son

ESTUDIANTES

26 Donen, regalen

DEN

27 Escuchada

OÍDA

28 Berlín, para Alemania

CAPITAL

32 Rin ___ ___, perro del cine

TIN

33 Dejo fuera

OMITO

34 Principios de una ciencia o facultad

ABECÉ

36 Natural de Riga

LETÓN

37 ___Magna: código constitucional de un Estado

CARTA

38 Accede

ENTRA

39 Freud y Marx, por sus religiones

ATEOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Venirse abajo

CAERSE

2 Conjunto de correas y adornos de las caballerías

ARREOS

3 Guion cinematográfico

SCRIPT

4 Astilla resinosa para prender fuego

TEA

5 ___ Hathaway: esposa de Shakespeare

ANNE

6 Dispositivo para emitir un sonido de aviso

BOCINA

7 Caballo con el pelo de color rojizo

ALAZANO

8 Desafía a duelo

RETA

9 Con 30-Vertical, actor de la película "Troya"

BRAD

10 Prefijo que significa "aire"

AERO

17 Pérdida grande de fortuna

RUINA

19 Revisor de cuentas

AUDITOR

22 Provoca una explosión

DETONA

23 Muñeco manipulado

TÍTERE

24 Decreto publicado con autoridad de un magistrado

EDICTO

25 Limpias para eliminar impurezas

SANEAS

28 Establecimiento de enseñanza (coloq.)

COLE

29 Última palabra de la Biblia

AMÉN

30 Ver 9-Vertical

PITT

31 Sustancia líquida usada para fijar el peinado

LACA

35 Murciélago en inglés

BAT

