Las respuestas al crucigrama del martes 13 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Guion cinematográfico”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es ""___ Azul", cuento de Charles Perrault", mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en "Freud y Marx, por sus religiones". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Linaje, estirpe
CASTA
6 "___ Azul", cuento de Charles Perrault
BARBA
11 Margen de una carretera
ARCÉN
12 Percibiré el aroma
OLERÉ
13 No aciertan
ERRAN
14 País con una gran reserva de gas natural
CATAR
15 Mostré alegría
REÍ
16 Cubierto de púas
ERIZADO
18 ___ de letras, pasatiempo muy popular
SOPA
20 Como ___ flecha: rápidamente
UNA
21 Algunas pupilas lo son
ESTUDIANTES
26 Donen, regalen
DEN
27 Escuchada
OÍDA
28 Berlín, para Alemania
CAPITAL
32 Rin ___ ___, perro del cine
TIN
33 Dejo fuera
OMITO
34 Principios de una ciencia o facultad
ABECÉ
36 Natural de Riga
LETÓN
37 ___Magna: código constitucional de un Estado
CARTA
38 Accede
ENTRA
39 Freud y Marx, por sus religiones
ATEOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Venirse abajo
CAERSE
2 Conjunto de correas y adornos de las caballerías
ARREOS
3 Guion cinematográfico
SCRIPT
4 Astilla resinosa para prender fuego
TEA
5 ___ Hathaway: esposa de Shakespeare
ANNE
6 Dispositivo para emitir un sonido de aviso
BOCINA
7 Caballo con el pelo de color rojizo
ALAZANO
8 Desafía a duelo
RETA
9 Con 30-Vertical, actor de la película "Troya"
BRAD
10 Prefijo que significa "aire"
AERO
17 Pérdida grande de fortuna
RUINA
19 Revisor de cuentas
AUDITOR
22 Provoca una explosión
DETONA
23 Muñeco manipulado
TÍTERE
24 Decreto publicado con autoridad de un magistrado
EDICTO
25 Limpias para eliminar impurezas
SANEAS
28 Establecimiento de enseñanza (coloq.)
COLE
29 Última palabra de la Biblia
AMÉN
30 Ver 9-Vertical
PITT
31 Sustancia líquida usada para fijar el peinado
LACA
35 Murciélago en inglés
BAT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
