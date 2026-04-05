Día 37 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra domingo 5 de abril en su 37° día de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán con respecto a la apertura del estrecho de Ormuz. Desde Teherán, rechazaron la presión estadounidense y redoblaron las amenazas con bombardeos a países del Golfo. Israel aseguró que atacó 120 objetivos en las últimas 24 horas. Fueron rescatados los dos tripulantes del F-15 derribado en territorio iraní.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump presiona a Irán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas y asegura que, de no acceder, la república islámica se enfrentará a un “infierno”.

Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos. “Se les abrirán las puertas del infierno”, redobló el general Ali Abdollahi Aliabadi.

Donald Trump: “Estamos bien encaminados” Alex Brandon - AP Pool

Otros hechos de importancia

El papa León XIV preside la vigilia pascual, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (Foto de Andreas SOLARO / AFP) ANDREAS SOLARO - AFP

Desde Teherán advirtieron sobre los ataques contra instalaciones nucleares y el “riesgo de radiación” que podría suponer.

Desde Moscú calificaron de “acción nefasta” al ataque que alcanzó a la central nuclear de Bushehr.

El Gobierno argentino confirmó que el máximo representante diplomático de Irán abandonó la Argentina.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán ATTA KENARE - AFP