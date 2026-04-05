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Día 37 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Un hombre mira a un edificio destruido en el complejo Gran Hosseiniyeh, que según las autoridades fue alcanzado por ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el martes en Zanyán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Francisco Seco)
Un hombre mira a un edificio destruido en el complejo Gran Hosseiniyeh, que según las autoridades fue alcanzado por ataques aéreos de Israel y Estados Unidos el martes en Zanyán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Francisco Seco)Francisco Seco - AP

El conflicto en Medio Oriente entra domingo 5 de abril en su 37° día de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán con respecto a la apertura del estrecho de Ormuz. Desde Teherán, rechazaron la presión estadounidense y redoblaron las amenazas con bombardeos a países del Golfo. Israel aseguró que atacó 120 objetivos en las últimas 24 horas. Fueron rescatados los dos tripulantes del F-15 derribado en territorio iraní.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • Trump presiona a Irán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas y asegura que, de no acceder, la república islámica se enfrentará a un “infierno”.
  • Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos. “Se les abrirán las puertas del infierno”, redobló el general Ali Abdollahi Aliabadi.
Donald Trump: “Estamos bien encaminados”
Donald Trump: “Estamos bien encaminados”Alex Brandon - AP Pool

Otros hechos de importancia

El papa León XIV preside la vigilia pascual, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (Foto de Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV preside la vigilia pascual, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de abril de 2026 (Foto de Andreas SOLARO / AFP)ANDREAS SOLARO - AFP

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
Estados Unidos destruyó el puente más alto de Irán
Estados Unidos destruyó el puente más alto de IránATTA KENARE - AFP
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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