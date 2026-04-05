Día 37 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra domingo 5 de abril en su 37° día de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán con respecto a la apertura del estrecho de Ormuz. Desde Teherán, rechazaron la presión estadounidense y redoblaron las amenazas con bombardeos a países del Golfo. Israel aseguró que atacó 120 objetivos en las últimas 24 horas. Fueron rescatados los dos tripulantes del F-15 derribado en territorio iraní.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Trump presiona a Irán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas y asegura que, de no acceder, la república islámica se enfrentará a un “infierno”.
- Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos. “Se les abrirán las puertas del infierno”, redobló el general Ali Abdollahi Aliabadi.
- Estados Unidos celebró que logró rescatar al segundo tripulante del F-15 derribado por Irán.
- Este sábado se registró un bombardeo de EE.UU. e Israel cerca de una planta nuclear iraní en Bushehr.
- Las fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que atacaron 120 objetivos en territorio iraní en las últimas 24 horas.
Otros hechos de importancia
- La Casa Blanca desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta hospitalización del presidente de Estados Unidos.
- En el marco de la Semana Santa, el papa León XIV volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y habló de “expulsar el odio y doblegar a los poderosos”.
- Trump considera realizar más cambios en la cúpula de su administración.
- Desde Teherán advirtieron sobre los ataques contra instalaciones nucleares y el “riesgo de radiación” que podría suponer.
- Desde Moscú calificaron de “acción nefasta” al ataque que alcanzó a la central nuclear de Bushehr.
- El Gobierno argentino confirmó que el máximo representante diplomático de Irán abandonó la Argentina.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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