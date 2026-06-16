Las respuestas al crucigrama del martes 16 de junio

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "De poca humedad", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Sujetos a una autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir

ATEAS

6 Obras construidas en la orilla del mar

MUELLES

8 Ladrón

SALTEADOR

10 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro

CITAR

11 Mujeres distinguidas

DAMAS

13 Descuidada

OMISA

14 Ciudad más poblada de Siria

ALEPO

15 Día después de dom.

LUN

16 ___ Burton, director de cine estadounidense

TIM

17 Venera

ALABA

20 De poca humedad

ÁRIDO

22 Donde suelen recibirse las visitas (pl.)

SALAS

23 ___ de plata: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento

BODAS

24 Como recuerdos vagos y sin claridad

NEBULOSOS

26 Hay 52 en un año

SEMANAS

27 Planos

LISOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Espacios escolares

AULAS

2 Prefijo que significa "cuatro"

TETRA

3 Letra de "letra"

ELE

4 Con apéndices para volar (fem.)

ALADA

5 Hilo fino que se utiliza para pescar

SEDAL

6 Propios de las primeras horas

MATINALES

7 Sujetos a una autoridad

SOMETIDOS

8 Imitan algo

SIMULAN

9 Que van a gran velocidad (fem.)

RÁPIDAS

10 Filas de personas

COLAS

12 ___ iguales: poseemos el mismo valor

SOMOS

18 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia

BABEL

19 Admití

ASUMÍ

20 Sustancia usada para fertilizar la tierra

ABONO

21 Flores rojas con espinas

ROSAS

25 Muro de ___ lamentaciones

LAS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.