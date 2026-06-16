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Las respuestas al crucigrama del martes 16 de junio

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Muro de ___ lamentaciones”

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Las respuestas al crucigrama del martes 16 de junio
Las respuestas al crucigrama del martes 16 de junio

El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "De poca humedad", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Sujetos a una autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir

ATEAS

6 Obras construidas en la orilla del mar

MUELLES

8 Ladrón

SALTEADOR

10 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro

CITAR

11 Mujeres distinguidas

DAMAS

13 Descuidada

OMISA

14 Ciudad más poblada de Siria

ALEPO

15 Día después de dom.

LUN

16 ___ Burton, director de cine estadounidense

TIM

17 Venera

ALABA

20 De poca humedad

ÁRIDO

22 Donde suelen recibirse las visitas (pl.)

SALAS

23 ___ de plata: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento

BODAS

24 Como recuerdos vagos y sin claridad

NEBULOSOS

26 Hay 52 en un año

SEMANAS

27 Planos

LISOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Espacios escolares

AULAS

2 Prefijo que significa "cuatro"

TETRA

3 Letra de "letra"

ELE

4 Con apéndices para volar (fem.)

ALADA

5 Hilo fino que se utiliza para pescar

SEDAL

6 Propios de las primeras horas

MATINALES

7 Sujetos a una autoridad

SOMETIDOS

8 Imitan algo

SIMULAN

9 Que van a gran velocidad (fem.)

RÁPIDAS

10 Filas de personas

COLAS

12 ___ iguales: poseemos el mismo valor

SOMOS

18 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia

BABEL

19 Admití

ASUMÍ

20 Sustancia usada para fertilizar la tierra

ABONO

21 Flores rojas con espinas

ROSAS

25 Muro de ___ lamentaciones

LAS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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