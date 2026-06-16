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Las respuestas al crucigrama del martes 16 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Muro de ___ lamentaciones”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "De poca humedad", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Sujetos a una autoridad". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Irreligiosas, como Simone de Beauvoir
ATEAS
6 Obras construidas en la orilla del mar
MUELLES
8 Ladrón
SALTEADOR
10 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro
CITAR
11 Mujeres distinguidas
DAMAS
13 Descuidada
OMISA
14 Ciudad más poblada de Siria
ALEPO
15 Día después de dom.
LUN
16 ___ Burton, director de cine estadounidense
TIM
17 Venera
ALABA
20 De poca humedad
ÁRIDO
22 Donde suelen recibirse las visitas (pl.)
SALAS
23 ___ de plata: vigesimoquinto aniversario de un acontecimiento
BODAS
24 Como recuerdos vagos y sin claridad
NEBULOSOS
26 Hay 52 en un año
SEMANAS
27 Planos
LISOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Espacios escolares
AULAS
2 Prefijo que significa "cuatro"
TETRA
3 Letra de "letra"
ELE
4 Con apéndices para volar (fem.)
ALADA
5 Hilo fino que se utiliza para pescar
SEDAL
6 Propios de las primeras horas
MATINALES
7 Sujetos a una autoridad
SOMETIDOS
8 Imitan algo
SIMULAN
9 Que van a gran velocidad (fem.)
RÁPIDAS
10 Filas de personas
COLAS
12 ___ iguales: poseemos el mismo valor
SOMOS
18 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia
BABEL
19 Admití
ASUMÍ
20 Sustancia usada para fertilizar la tierra
ABONO
21 Flores rojas con espinas
ROSAS
25 Muro de ___ lamentaciones
LAS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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