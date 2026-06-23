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Las respuestas al crucigrama del martes 23 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pena por la muerte de alguien.”
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El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Tuviese el valor.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Mastica y traga.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Quiérela.
ÁMALA
6 Partir de un lugar a otro.
SALIR
11 Modorra pesada del cuerpo.
SOPOR
12 Mete prisa, apremia.
APURA
13 Levanta un monumento o edificio.
ERIGE
14 Darse cuenta de algo.
NOTAR
15 Depósito natural de sal.
SALINA
17 Grado de coloración.
TONO
18 Marca con un cocodrilo verde.
LACOSTE
20 Vestigios, pistas.
RASTROS
22 Los que pagan cuando se acuerdan.
MOROSOS
24 Mastica y traga.
COME
27 Agrias, avinagradas.
ÁCIDAS
29 Diga lo que piensa.
OPINE
31 Admite bajo su techo.
ACOGE
32 Miedo que llega de golpe.
SUSTO
33 Amansar a fuerza de paciencia.
DOMAR
34 Centro minero de Alemania.
ESSEN
35 Tuviese el valor.
OSASE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hay cuatro en la baraja española.
ASES
2 Enseñanza sobre lo bueno y lo malo.
MORAL
3 Poner una cosa sobre otra.
APILAR
4 Conforme a la razón.
LÓGICAMENTE
5 Como el suelo de las playas.
ARENOSO
6 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana.
SAN
7 Dignos de cierre con fuegos artificiales.
APOTEÓSICOS
8 Pena por la muerte de alguien.
LUTO
9 Su capital es Teherán.
IRÁN
10 Fuera de lo común.
RARO
16 'Ad ___', película con Brad Pitt.
ASTRA
19 Cambiado, mudado.
TROCADO
21 Ciudad destruida en el Antiguo Testamento.
SODOMA
23 Narraciones épicas.
SAGAS
24 Une con hilo y aguja.
COSE
25 ___ magnum, del latín 'gran obra'.
OPUS
26 Ganadora de un concurso de belleza.
MISS
28 Tendré determinada cualidad.
SERÉ
30 Mil millones de años.
EON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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