Las respuestas al crucigrama del martes 23 de junio

El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Tuviese el valor.", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Mastica y traga.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Quiérela.

ÁMALA

6 Partir de un lugar a otro.

SALIR

11 Modorra pesada del cuerpo.

SOPOR

12 Mete prisa, apremia.

APURA

13 Levanta un monumento o edificio.

ERIGE

14 Darse cuenta de algo.

NOTAR

15 Depósito natural de sal.

SALINA

17 Grado de coloración.

TONO

18 Marca con un cocodrilo verde.

LACOSTE

20 Vestigios, pistas.

RASTROS

22 Los que pagan cuando se acuerdan.

MOROSOS

24 Mastica y traga.

COME

27 Agrias, avinagradas.

ÁCIDAS

29 Diga lo que piensa.

OPINE

31 Admite bajo su techo.

ACOGE

32 Miedo que llega de golpe.

SUSTO

33 Amansar a fuerza de paciencia.

DOMAR

34 Centro minero de Alemania.

ESSEN

35 Tuviese el valor.

OSASE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hay cuatro en la baraja española.

ASES

2 Enseñanza sobre lo bueno y lo malo.

MORAL

3 Poner una cosa sobre otra.

APILAR

4 Conforme a la razón.

LÓGICAMENTE

5 Como el suelo de las playas.

ARENOSO

6 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana.

SAN

7 Dignos de cierre con fuegos artificiales.

APOTEÓSICOS

8 Pena por la muerte de alguien.

LUTO

9 Su capital es Teherán.

IRÁN

10 Fuera de lo común.

RARO

16 'Ad ___', película con Brad Pitt.

ASTRA

19 Cambiado, mudado.

TROCADO

21 Ciudad destruida en el Antiguo Testamento.

SODOMA

23 Narraciones épicas.

SAGAS

24 Une con hilo y aguja.

COSE

25 ___ magnum, del latín 'gran obra'.

OPUS

26 Ganadora de un concurso de belleza.

MISS

28 Tendré determinada cualidad.

SERÉ

30 Mil millones de años.

EON

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.