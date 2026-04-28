Las respuestas al crucigrama del martes 28 de abril

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Medida equivalente a 28,7 g", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Desafías a duelo o pelea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cumplió

ACATÓ

6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo

CARL

10 Hacer trazos

RAYAR

11 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia

BABEL

12 Parte trasera y elevada de las caballerías

GRUPA

13 Ejemplo de árbol conífero

ABETO

14 Prefijo que significa "en el interior"

ENDO

15 Causar desagrado

ENOJAR

16 Personaje de "The Big Bang Theory"

LEONARD

18 Preparé a la brasa

ASÉ

19 A la espalda

ATRÁS

21 ___ Menor, constelación

CAN

24 Surge como efecto

RESULTA

28 Rumiantes de la región andina de América del Sur

LLAMAS

30 Guía espiritual hindú

GURU

31 Personas de mal carácter (coloq.)

OGROS

32 Quitar la humedad

SECAR

33 Sonido desagradable al oído

RUIDO

34 Levanté (el pelo)

ERICÉ

35 Medida equivalente a 28,7 g

ONZA

36 Ventiló

AIREÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Capital del país más extenso de África

ARGEL

2 "___ trémula", película de Almodóvar

CARNE

3 Socorrió

AYUDÓ

4 Cierra un orificio

TAPONA

5 Se comunica con los santos

ORA

6 Punta de tierra que penetra en el mar

CABO

7 Insecto que fabrica cera

ABEJA

8 Desafías a duelo o pelea

RETAS

9 Derramé lágrimas

LLORÉ

11 Maroon 5, Blink-182 y U2

BANDAS

15 Hay solamente dos en la Tierra

ERRES

17 Tardanza, demora

ATRASO

20 Propuse una idea

SUGERÍ

21 Elemento químico de olor fuerte y muy tóxico

CLORO

22 ___ día: en una fecha no determinada

ALGÚN

23 Parte del cuerpo operada en una rinoplastia

NARIZ

25 Resplandecer

LUCIR

26 Hice líneas

TRACÉ

27 Que brilla como oro

ÁUREO

29 Costumbre que está vigente

MODA

32 "Quizá no ___ nada..."

SEA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.