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Las respuestas al crucigrama del martes 28 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Menor, constelación”
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El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Medida equivalente a 28,7 g", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Desafías a duelo o pelea". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cumplió
ACATÓ
6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo
CARL
10 Hacer trazos
RAYAR
11 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia
BABEL
12 Parte trasera y elevada de las caballerías
GRUPA
13 Ejemplo de árbol conífero
ABETO
14 Prefijo que significa "en el interior"
ENDO
15 Causar desagrado
ENOJAR
16 Personaje de "The Big Bang Theory"
LEONARD
18 Preparé a la brasa
ASÉ
19 A la espalda
ATRÁS
21 ___ Menor, constelación
CAN
24 Surge como efecto
RESULTA
28 Rumiantes de la región andina de América del Sur
LLAMAS
30 Guía espiritual hindú
GURU
31 Personas de mal carácter (coloq.)
OGROS
32 Quitar la humedad
SECAR
33 Sonido desagradable al oído
RUIDO
34 Levanté (el pelo)
ERICÉ
35 Medida equivalente a 28,7 g
ONZA
36 Ventiló
AIREÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Capital del país más extenso de África
ARGEL
2 "___ trémula", película de Almodóvar
CARNE
3 Socorrió
AYUDÓ
4 Cierra un orificio
TAPONA
5 Se comunica con los santos
ORA
6 Punta de tierra que penetra en el mar
CABO
7 Insecto que fabrica cera
ABEJA
8 Desafías a duelo o pelea
RETAS
9 Derramé lágrimas
LLORÉ
11 Maroon 5, Blink-182 y U2
BANDAS
15 Hay solamente dos en la Tierra
ERRES
17 Tardanza, demora
ATRASO
20 Propuse una idea
SUGERÍ
21 Elemento químico de olor fuerte y muy tóxico
CLORO
22 ___ día: en una fecha no determinada
ALGÚN
23 Parte del cuerpo operada en una rinoplastia
NARIZ
25 Resplandecer
LUCIR
26 Hice líneas
TRACÉ
27 Que brilla como oro
ÁUREO
29 Costumbre que está vigente
MODA
32 "Quizá no ___ nada..."
SEA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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