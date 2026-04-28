Día 60 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 28 de abril en su 60° día de guerra. Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán y el proceso de paz sufrió un duro revés. En tanto, el jefe militar israelí reconoció “incidentes poco éticos” en la guerra y el Líbano acusó nuevos ataques de Israel contra Hezbollah. El embajador de Rusia ante la ONU defendió a Irán y comparó a los países occidentales con piratas

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin.

desafía a a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin. El jefe militar israelí reconoció “ incidentes poco éticos ” en la guerra.

” en la guerra. El embajador de Rusia ante la ONU defiende a Irán y compara a los países occidentales con piratas.

Una mujer palestina muestra su pulgar luego de ejercer el sufragio HAZEM BADER - AFP

El Líbano denunció que ataques de Israel en el sur del país dejaron 14 muertos .

. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 2500 personas murieron por los ataques de Israel.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Una fotografía de Naim Qassem, líder del movimiento chií libanés Hezbollah, se exhibe cerca de la bandera amarilla del partido MAHMOUD ZAYYAT - AFP