Las respuestas al crucigrama del martes 3 de febrero

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Área estudiantil.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Lo común entre cena y pena.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Desmejora la apariencia.

AFEA

5 Pretencioso con lo sofisticado.

ESNOB

10 __ Alighieri, autor de la 'Divina Comedia'.

DANTE

12 Atare un fardo.

LIARE

13 Reconocimientos al mérito.

RECOMPENSAS

15 Lo común entre cena y pena.

ENA

16 Tiburón, en lenguaje formal.

ESCUALO

17 Entregará, en futuro.

DARA

19 Sufijo para lo pequeñito.

ITO

20 Desembolsa fondos.

EROGA

22 Galardón a una gran actuación.

OSCAR

26 Todavía, hasta ahora.

AUN

28 Área estudiantil.

AULA

29 Episodios de lucha en boxeo.

ASALTOS

33 Banda de 'Losing my religion'.

REM

34 Ricas… y con muchos ceros.

MILLONARIAS

36 Verbo que imita el 'bee' del rebaño.

BALAR

37 Tela con efecto de aguas o reflejos.

MUARÉ

38 Floja y descuidada.

OMISA

39 Emplumadas o con flaps.

ALAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Con intención y a propósito.

ADREDE

2 Labor en frigorífico o campo.

FAENAR

3 Enfrento una adversidad.

ENCARO

4 Hago nudos.

ATO

5 Designado en las urnas.

ELECTO

6 Llena de curvas o giros.

SINUOSA

7 Siglas del espacio en EE. UU.

NASA

8 Evaluación sin papel.

ORAL

9 Toque de labios.

BESO

11 Entre 'ele' y 'ene'.

EME

14 Para Su Información.

PSI

18 Órganos de pez… o de coraje.

AGALLAS

21 Creadora con derechos de autor.

AUTORA

23 Relativo a la curia.

CURIAL

24 Fundirá metales.

ALEARA

25 Faraón del antiguo Egipto.

RAMSÉS

27 Impar.

NON

29 Traje masculino sin chaleco.

AMBO

30 Nombre previo a Tailandia.

SIAM

31 En aquel lugar.

ALLÍ

32 Puede ser Samuel… o Samantha.

SAM

35 Calle de un pueblo.

RÚA

