Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 3 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Desembolsa fondos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Área estudiantil.", mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en "Lo común entre cena y pena.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Desmejora la apariencia.
AFEA
5 Pretencioso con lo sofisticado.
ESNOB
10 __ Alighieri, autor de la 'Divina Comedia'.
DANTE
12 Atare un fardo.
LIARE
13 Reconocimientos al mérito.
RECOMPENSAS
15 Lo común entre cena y pena.
ENA
16 Tiburón, en lenguaje formal.
ESCUALO
17 Entregará, en futuro.
DARA
19 Sufijo para lo pequeñito.
ITO
20 Desembolsa fondos.
EROGA
22 Galardón a una gran actuación.
OSCAR
26 Todavía, hasta ahora.
AUN
28 Área estudiantil.
AULA
29 Episodios de lucha en boxeo.
ASALTOS
33 Banda de 'Losing my religion'.
REM
34 Ricas… y con muchos ceros.
MILLONARIAS
36 Verbo que imita el 'bee' del rebaño.
BALAR
37 Tela con efecto de aguas o reflejos.
MUARÉ
38 Floja y descuidada.
OMISA
39 Emplumadas o con flaps.
ALAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Con intención y a propósito.
ADREDE
2 Labor en frigorífico o campo.
FAENAR
3 Enfrento una adversidad.
ENCARO
4 Hago nudos.
ATO
5 Designado en las urnas.
ELECTO
6 Llena de curvas o giros.
SINUOSA
7 Siglas del espacio en EE. UU.
NASA
8 Evaluación sin papel.
ORAL
9 Toque de labios.
BESO
11 Entre 'ele' y 'ene'.
EME
14 Para Su Información.
PSI
18 Órganos de pez… o de coraje.
AGALLAS
21 Creadora con derechos de autor.
AUTORA
23 Relativo a la curia.
CURIAL
24 Fundirá metales.
ALEARA
25 Faraón del antiguo Egipto.
RAMSÉS
27 Impar.
NON
29 Traje masculino sin chaleco.
AMBO
30 Nombre previo a Tailandia.
SIAM
31 En aquel lugar.
ALLÍ
32 Puede ser Samuel… o Samantha.
SAM
35 Calle de un pueblo.
RÚA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Por qué las acciones de software están siendo golpeadas, según The Economist
- 2
Usa silla de ruedas y recorre el país: “Las personas con discapacidad vamos a donde podemos, no a donde queremos”
- 3
La carta de Marco Lavagna a sus empleados con un final llamativo
- 4
Claudio Tapia y Víctor Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra