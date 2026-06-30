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Las respuestas al crucigrama del martes 30 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “No omití la noticia”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Paran completamente", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Relación de cosas, personas, etc.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 La víbora de Cleopatra
ÁSPID
6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo
CARL
10 Aplastada
CHATA
11 Estrecho marítimo
CANAL
12 Se utilizaban por encima de las túnicas
TOGAS
13 Íntegro, justo
RECTO
14 Dicho de palabra
ORAL
15 Zonas carnosas de las piernas
MUSLOS
16 Poblaciones nativas organizadas
TRIBUS
18 ___ Obregón, actriz de España
ANA
19 Documentos y escritos de un procedimiento judicial
AUTOS
21 Caminas de acá para allá
VAS
24 "¿Cómo va?" (2 palabras)
QUÉ TAL
27 Frecuente (fem.)
ASIDUA
29 Magistrado de la antigua Roma
EDIL
31 Conseguí
LOGRÉ
32 No omití la noticia
AVISÉ
33 Estos chicos
ELLOS
34 Conjunto de seres vivos de una región
BIOTA
35 Personaje de animación (voz i.)
TOON
36 Paran completamente
CESAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 En el ___: de inmediato
ACTO
2 Pantalón corto
SHORT
3 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido
PAGAR
4 País de Lacio
ITALIA
5 Regalas, donas
DAS
6 Pierdes el equilibrio
CAES
7 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar
ANCLA
8 Periférico del ordenador
RATÓN
9 Mario Vargas ___, autor de "Conversación en la catedral"
LLOSA
11 "Robinson ___", película de Buñuel
CRUSOE
15 Recíproca
MUTUA
17 Barcos
BUQUES
20 ___ Wonder, cantante de "Sunset"
STEVIE
21 Naipe de la baraja francesa
VALET
22 Destruyó
ASOLÓ
23 Período de cien años
SIGLO
25 "¡Hasta la vista!"
ADIÓS
26 Relación de cosas, personas, etc.
LISTA
28 Vehículo aéreo controlado desde tierra
DRON
30 Interpreten el texto
LEAN
32 Primeras letras del alfabeto
ABC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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