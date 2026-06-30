Las respuestas al crucigrama del martes 30 de junio

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Paran completamente", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Relación de cosas, personas, etc.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 La víbora de Cleopatra

ÁSPID

6 ___ Jung, psiquiatra y psicólogo suizo

CARL

10 Aplastada

CHATA

11 Estrecho marítimo

CANAL

12 Se utilizaban por encima de las túnicas

TOGAS

13 Íntegro, justo

RECTO

14 Dicho de palabra

ORAL

15 Zonas carnosas de las piernas

MUSLOS

16 Poblaciones nativas organizadas

TRIBUS

18 ___ Obregón, actriz de España

ANA

19 Documentos y escritos de un procedimiento judicial

AUTOS

21 Caminas de acá para allá

VAS

24 "¿Cómo va?" (2 palabras)

QUÉ TAL

27 Frecuente (fem.)

ASIDUA

29 Magistrado de la antigua Roma

EDIL

31 Conseguí

LOGRÉ

32 No omití la noticia

AVISÉ

33 Estos chicos

ELLOS

34 Conjunto de seres vivos de una región

BIOTA

35 Personaje de animación (voz i.)

TOON

36 Paran completamente

CESAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 En el ___: de inmediato

ACTO

2 Pantalón corto

SHORT

3 ___ el pato: soportar un castigo inmerecido

PAGAR

4 País de Lacio

ITALIA

5 Regalas, donas

DAS

6 Pierdes el equilibrio

CAES

7 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar

ANCLA

8 Periférico del ordenador

RATÓN

9 Mario Vargas ___, autor de "Conversación en la catedral"

LLOSA

11 "Robinson ___", película de Buñuel

CRUSOE

15 Recíproca

MUTUA

17 Barcos

BUQUES

20 ___ Wonder, cantante de "Sunset"

STEVIE

21 Naipe de la baraja francesa

VALET

22 Destruyó

ASOLÓ

23 Período de cien años

SIGLO

25 "¡Hasta la vista!"

ADIÓS

26 Relación de cosas, personas, etc.

LISTA

28 Vehículo aéreo controlado desde tierra

DRON

30 Interpreten el texto

LEAN

32 Primeras letras del alfabeto

ABC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.