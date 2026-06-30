Javier Milei y sus medidas, en vivo: Diego Santilli asume como nuevo jefe de Gabinete
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei, “nueva etapa” y el gol en contra del principio de revelación
Los idus de junio que arrinconaron al Gobierno llegan al final después de una semana contra las cuerdas: el caso Adorni, por un lado y por el otro, una movida definitoria de la Corte Suprema en el conflicto universitario llevaron al Gobierno a días críticos. El desembarco de Diego Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete le permite a Milei empezar a dejar atrás al huracán Adorni. Fueron ciento doce días que se llevaron puesto una parte central del capital identitario del mileísmo: la cruzada anti casta y la pureza ética del político libertario.
El flamante vocero Adrián Ravier lo dejó claro ayer: en X, anunció el comienzo de “una nueva etapa”. Pero el tema universitario, con menos resonancia que el caso Adorni, no encuentra su final. Al contrario, escala, promete consecuencias más duraderas y golpea al Gobierno directamente en el corazón de su otra bandera política clave: la política macroeconómica.
Senado: el exsecretario del juez Lijo concurre a defender su postulación para el juzgado que investiga a Insaurralde
El Senado retoma esta semana las audiencias públicas para completar vacantes el poder judicial con la presentación en días consecutivos de más de 30 postulantes a ocupar cargos judiciales, los que concurrirán a la Comisión de Acuerdos para defender sus nominaciones.
La primera audiencia con 16 candidatos será este martes, a partir de las 11, y en este encuentro sobresale la presencia de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, que está nominado para ocupar el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.
Milei acusó a Macri de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda
El presidente Javier Milei volvió este lunes a cuestionar con dureza al exmandatario y líder de Pro, Mauricio Macri, a quien acusó de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en agosto de 2019, una medida que implicó la postergación de los vencimientos de títulos públicos de corto plazo.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde el jefe de Estado también defendió la política económica de su administración, aseguró que la inflación continuará descendiendo y afirmó que el Gobierno está preparado para enfrentar eventuales turbulencias financieras de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El audio de Adorni al contratista de Indio Cua antes de su testimonio: “Te voy a dar todo el soporte, como hice con todos”
Manuel Adorni envió un audio de WhatsApp al contratista Matías Tabar, responsable de refaccionar su casa del country Indio Cua, pocos días antes de la cita que este tenía a declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese mensaje le ofrece “todo el soporte” que pudiera necesitar y añade que lo mismo hizo “con todos” los que habían sido citado antes.
El audio se conoció horas después de que Adorni presentó la renuncia a la Jefatura de Gabinete, desgastado por tres meses y medio de escándalo sobre su patrimonio.
Quién es Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio, al que sumaron a la investigación judicial
Nicolás Ariel Trombino es el nuevo actor que se sumó a la novela judicial que se escribe desde que se conoció el viaje a Marbella de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, hace tres años, a bordo del yate El Bandido.
Luego de que el expediente por presunto enriquecimiento y posible lavado por parte del exintendente de Lomas de Zamora se agitara con el video de Jesica Cirio exhibiendo millones de dólares en un vestidor, la Justicia dispuso un allanamiento en el departamento de la modelo, en el barrio de Palermo, y secuestró drogas y armas que serían del nuevo novio de Cirio.
Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos
Laura Schiuma, empleada de la Casa Rosada, declaró este lunes ante la Justicia y confirmó que puso su tarjeta de crédito para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni comprara un monitor para videojuegos. Explicó que, luego, el exfuncionario le dio el dinero en efectivo.
Schiuma declaró hoy ante funcionarios judiciales de la fiscalía de Gerardo Pollicita y contó cómo fue la operación, que fue revelada la semana pasada por LA NACION.
Un gremio estatal acusó a Adorni de incorporar a 249 personas y exige detalles sobre funciones y salarios
A través de una carta dirigida a Diego Santilli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó detalles sobre los roles de 249 personas que habrían sido designadas en la órbita de la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría de Comunicación y Medios durante la administración de Manuel Adorni.
En su presentación, el gremio estatal precisa que entre los 249 presuntos nombramientos habría cuatro choferes, 52 asesores, 19 cargos directivos y hasta una arquitecta.
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