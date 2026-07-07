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Las respuestas al crucigrama del martes 7 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Instrumento musical de viento.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Nombre de Marx o Sagan.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Primogénito de Adán y Eva.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Conversación informal.
CHARLA
7 Sultanato de Asia.
OMÁN
11 Existían.
HABÍAN
12 Bolsa de tela.
SACO
13 Sin simetría ni orden fijo.
IRREGULARES
15 Cerdas del equino.
CRIN
16 Dirigí.
LIDERÉ
17 Niñera de época.
AYA
18 Conocida por mucha gente.
FAMOSA
19 Apenas unos cuantos.
POCOS
20 Instrumento musical de viento.
CLARÍN
22 Desgracia, calamidad.
MAL
25 Reacio al contacto.
ARISCO
26 Nombre de Marx o Sagan.
CARL
27 Sosteniendo con firmeza.
SUSTENTANDO
29 Clara y bien definida.
NETA
30 Levantar una edificación importante.
ERIGIR
31 Impresión olfativa.
OLOR
32 Cámara alta del Congreso.
SENADO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mujer joven, en tono coloquial.
CHICA
2 __ Styles, cantante, compositor y actor británico.
HARRY
3 Destapaba lo cerrado.
ABRÍA
4 Reaccionan a situaciones graciosas.
RÍEN
5 Jet ___: síndrome del cambio rápido de zona horaria.
LAG
6 Cancelaciones oficiales de algo.
ANULACIONES
7 Ni un poco cobardes.
OSADOS
8 Grandes extensiones de agua salada.
MARES
9 Orilla de la calle.
ACERA
10 Ni idea (2 palabras).
NO SÉ
14 Lima ___, sabor de gaseosas.
LIMÓN
18 Impuse.
FORCÉ
19 Comer hierba (el ganado).
PASTAR
20 Brutal, inhumano.
CRUEL
21 Preparado e inteligente
LISTO
22 Historieta de estilo nipón.
MANGA
23 Estrategia fina para confundir al rival.
ARDID
24 Derramo lágrimas.
LLORO
25 Animal equino.
ASNO
26 Primogénito de Adán y Eva.
CAÍN
28 Uno + due...
TRE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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