Las respuestas al crucigrama del martes 7 de julio

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Nombre de Marx o Sagan.", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Primogénito de Adán y Eva.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Conversación informal.

CHARLA

7 Sultanato de Asia.

OMÁN

11 Existían.

HABÍAN

12 Bolsa de tela.

SACO

13 Sin simetría ni orden fijo.

IRREGULARES

15 Cerdas del equino.

CRIN

16 Dirigí.

LIDERÉ

17 Niñera de época.

AYA

18 Conocida por mucha gente.

FAMOSA

19 Apenas unos cuantos.

POCOS

20 Instrumento musical de viento.

CLARÍN

22 Desgracia, calamidad.

MAL

25 Reacio al contacto.

ARISCO

26 Nombre de Marx o Sagan.

CARL

27 Sosteniendo con firmeza.

SUSTENTANDO

29 Clara y bien definida.

NETA

30 Levantar una edificación importante.

ERIGIR

31 Impresión olfativa.

OLOR

32 Cámara alta del Congreso.

SENADO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mujer joven, en tono coloquial.

CHICA

2 __ Styles, cantante, compositor y actor británico.

HARRY

3 Destapaba lo cerrado.

ABRÍA

4 Reaccionan a situaciones graciosas.

RÍEN

5 Jet ___: síndrome del cambio rápido de zona horaria.

LAG

6 Cancelaciones oficiales de algo.

ANULACIONES

7 Ni un poco cobardes.

OSADOS

8 Grandes extensiones de agua salada.

MARES

9 Orilla de la calle.

ACERA

10 Ni idea (2 palabras).

NO SÉ

14 Lima ___, sabor de gaseosas.

LIMÓN

18 Impuse.

FORCÉ

19 Comer hierba (el ganado).

PASTAR

20 Brutal, inhumano.

CRUEL

21 Preparado e inteligente

LISTO

22 Historieta de estilo nipón.

MANGA

23 Estrategia fina para confundir al rival.

ARDID

24 Derramo lágrimas.

LLORO

25 Animal equino.

ASNO

26 Primogénito de Adán y Eva.

CAÍN

28 Uno + due...

TRE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.