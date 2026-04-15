Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 15 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Libro profético de la Biblia”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Falta de electricidad", mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en "Curada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Allan ___, sistematizador del espiritismo
KARDEC
7 Otorgada gratuitamente
DADA
11 Parte de un combate de boxeo
ASALTO
12 Libro profético de la Biblia
AMOS
13 "Me Porto ___", canción de Bad Bunny
BONITO
14 El talento que se tiene desde la cuna
NATO
15 Una brasileña
UMA
16 Club de fútbol con sede en Londres
ARSENAL
18 Piedra plana utilizada en construcción
LOSA
20 Desafinó
DISONÓ
21 Ocupé por completo
LLENÉ
23 Falta de electricidad
APAGÓN
26 ___ de letras, pasatiempo
SOPA
30 No querer admitir
RECUSAR
32 Revista satírica de los Estados Unidos
MAD
33 Su capital es Teherán
IRÁN
34 Tiempo, según algunas personas
DINERO
36 "Hola, ¿cómo ___ usted?"
ESTÁ
37 Proporcionar refugio
ACOGER
38 País al norte de Camboya
LAOS
39 Curada
SANADA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Capital de Afganistán
KABUL
2 Indicio de una cosa
ASOMO
3 Anfibios de piel rugosa
RANAS
4 551, en números romanos
DLI
5 ___ James, cantante de "I'd Rather Go Blind"
ETTA
6 Datos del sistema GPS
COORDENADAS
7 Nacidos en Copenhague o Aarhus
DANESES
8 Cerca (2 palabras)
A MANO
9 Abastecen, proveen
DOTAN
10 Causó grave daño
ASOLÓ
17 Preposición que denota carencia de algo
SIN
19 No muchas
ALGUNAS
22 "El Señor de ___ Anillos", trilogía cinematográfica
LOS
23 Protagonista de "La sirenita"
ARIEL
24 Idioma de 33-Horizontal
PERSA
25 Cumplió
ACATÓ
27 Última letra del alfabeto griego
OMEGA
28 Entre la espada y la ___: en un dilema complicado
PARED
29 Reverencia con respeto
ADORA
31 Sabrosa
RICA
35 Persona ___ grata
NON
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Bienestar emocional. Pilar Sordo: “Es distinto sentirse solo a estar solo y eso está relacionado con el amor propio”
Tras la destitución de Makintach. Punto por punto, cómo fue la primera audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona
Movimiento en la oposición. Intendentes de La Cámpora reclaman a Caputo por el precio de la nafta y la ejecución de obras públicas
- 1
El Gobierno extiende por 48 meses el Programa de Acompañamiento Social
- 2
Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires
- 3
Cierra DFAC: la marca de la familia Karagozian que buscó vender ropa “a precio de fábrica”
- 4
Por qué el precio del usado se convirtió en el nuevo problema del mercado inmobiliario: “Tiene un atraso de casi el 30%”