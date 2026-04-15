Las respuestas al crucigrama del miércoles 15 de abril

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Falta de electricidad", mientras que el interrogante 39 se resuelve con la palabra faltante en "Curada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Allan ___, sistematizador del espiritismo

KARDEC

7 Otorgada gratuitamente

DADA

11 Parte de un combate de boxeo

ASALTO

12 Libro profético de la Biblia

AMOS

13 "Me Porto ___", canción de Bad Bunny

BONITO

14 El talento que se tiene desde la cuna

NATO

15 Una brasileña

UMA

16 Club de fútbol con sede en Londres

ARSENAL

18 Piedra plana utilizada en construcción

LOSA

20 Desafinó

DISONÓ

21 Ocupé por completo

LLENÉ

23 Falta de electricidad

APAGÓN

26 ___ de letras, pasatiempo

SOPA

30 No querer admitir

RECUSAR

32 Revista satírica de los Estados Unidos

MAD

33 Su capital es Teherán

IRÁN

34 Tiempo, según algunas personas

DINERO

36 "Hola, ¿cómo ___ usted?"

ESTÁ

37 Proporcionar refugio

ACOGER

38 País al norte de Camboya

LAOS

39 Curada

SANADA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Capital de Afganistán

KABUL

2 Indicio de una cosa

ASOMO

3 Anfibios de piel rugosa

RANAS

4 551, en números romanos

DLI

5 ___ James, cantante de "I'd Rather Go Blind"

ETTA

6 Datos del sistema GPS

COORDENADAS

7 Nacidos en Copenhague o Aarhus

DANESES

8 Cerca (2 palabras)

A MANO

9 Abastecen, proveen

DOTAN

10 Causó grave daño

ASOLÓ

17 Preposición que denota carencia de algo

SIN

19 No muchas

ALGUNAS

22 "El Señor de ___ Anillos", trilogía cinematográfica

LOS

23 Protagonista de "La sirenita"

ARIEL

24 Idioma de 33-Horizontal

PERSA

25 Cumplió

ACATÓ

27 Última letra del alfabeto griego

OMEGA

28 Entre la espada y la ___: en un dilema complicado

PARED

29 Reverencia con respeto

ADORA

31 Sabrosa

RICA

35 Persona ___ grata

NON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.