Día 47 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 15 de abril en su 47° día de guerra. Después de las fallidas negociaciones en Pakistán y del bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes, la tensión aumentó, mientras que el precio del barril de petróleo subió. Donald Trump arremetió contra el Papa León XIV. Desde el gobierno norteamericano, por su parte, aseguraron que buscan un “gran trato”.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo.

Funcionarios de Rusia y de China se reúnen para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente.

para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente. Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países piden el cese urgente de las hostilidades en el Líbano.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que China no podrá obtener petróleo iraní.

JD Vance: “Trump quiere un gran trato”.

Irán registró el mayor número de ejecuciones desde 1989 el año pasado.

Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Otros hechos de importancia

El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

Israel informó la muerte de un soldado en el sur de Líbano.

Pakistán vuelve a proponerse como sede de negociación.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Abuchearon a JD Vance en una universidad ABBAS FAKIH - AFP