Las respuestas al crucigrama del miércoles 21 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Terminación utilizada con "lugar" y "hogar" (pl.)”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Agrupación social", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "___ Scott, rapero". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Disminución del precio
BAJA
5 ___ Scott, rapero
TRAVIS
11 Terminación utilizada con "lugar" y "hogar" (pl.)
EÑOS
12 Violento, airado
RÁBIDO
13 Persiga, acose
CACE
14 Den auxilio
AYUDEN
15 "¿A qué lugar?"
ADÓNDE
17 ___ Winehouse, cantante de "Rehab"
AMY
18 Conjunto de ascendientes de una persona
ESTIRPE
21 Delta ___ Lines, aerolínea de EE. UU.
AIR
22 Organización con sede en Ginebra
OMS
24 Agrupación social
REUNIÓN
27 14,7 ___= 1 atm
PSI
30 Relativo a la hacienda pública
FISCAL
32 Mojada
HÚMEDA
35 Percibirá los ruidos
OIRÁ
36 Contenido de un archivo .jpg
IMAGEN
37 Parte del diente o del árbol
RAÍZ
38 Con mucho pelo (la oveja)
LANOSA
39 Muevo hacia arriba
ALZO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Estímulo para alumnos destacados
BECA
2 Agrega, suma
AÑADE
3 Cómica, chistosa
JOCOSA
4 Admitir como cierto
ASENTIR
5 Llevar puesta una cosa
TRAER
6 ___ Charles, cantante de "Hit The Road Jack"
RAY
7 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos
ABU
8 Existencia de seres vivos
VIDA
9 El mismo
IDEM
10 Marca de televisores
SONY
16 Expresaré mi opinión
DIRÉ
19 Caballo de cierta raza de poca alzada
PONI
20 Estación de radio
EMISORA
23 Red como Instagram o Facebook
SOCIAL
25 Presumida
UFANA
26 Parte del cuerpo operada en una rinoplastia
NARIZ
27 ___ Collins, cantante inglés
PHIL
28 "___ teológica", tratado escrito por el Santo Tomás de Aquino
SUMA
29 Tiene poder atractivo
IMÁN
31 Adorno en forma de nudo
LAZO
33 Alter ___: el "otro yo"
EGO
34 Prefijo que indica "negación"
DES
