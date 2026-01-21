LA NACION

Las respuestas al crucigrama del miércoles 21 de enero

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Terminación utilizada con "lugar" y "hogar" (pl.)”

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Agrupación social", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "___ Scott, rapero". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Disminución del precio

BAJA

5 ___ Scott, rapero

TRAVIS

11 Terminación utilizada con "lugar" y "hogar" (pl.)

EÑOS

12 Violento, airado

RÁBIDO

13 Persiga, acose

CACE

14 Den auxilio

AYUDEN

15 "¿A qué lugar?"

ADÓNDE

17 ___ Winehouse, cantante de "Rehab"

AMY

18 Conjunto de ascendientes de una persona

ESTIRPE

21 Delta ___ Lines, aerolínea de EE. UU.

AIR

22 Organización con sede en Ginebra

OMS

24 Agrupación social

REUNIÓN

27 14,7 ___= 1 atm

PSI

30 Relativo a la hacienda pública

FISCAL

32 Mojada

HÚMEDA

35 Percibirá los ruidos

OIRÁ

36 Contenido de un archivo .jpg

IMAGEN

37 Parte del diente o del árbol

RAÍZ

38 Con mucho pelo (la oveja)

LANOSA

39 Muevo hacia arriba

ALZO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Estímulo para alumnos destacados

BECA

2 Agrega, suma

AÑADE

3 Cómica, chistosa

JOCOSA

4 Admitir como cierto

ASENTIR

5 Llevar puesta una cosa

TRAER

6 ___ Charles, cantante de "Hit The Road Jack"

RAY

7 ___ Dabi: capital de Emiratos Árabes Unidos

ABU

8 Existencia de seres vivos

VIDA

9 El mismo

IDEM

10 Marca de televisores

SONY

16 Expresaré mi opinión

DIRÉ

19 Caballo de cierta raza de poca alzada

PONI

20 Estación de radio

EMISORA

23 Red como Instagram o Facebook

SOCIAL

25 Presumida

UFANA

26 Parte del cuerpo operada en una rinoplastia

NARIZ

27 ___ Collins, cantante inglés

PHIL

28 "___ teológica", tratado escrito por el Santo Tomás de Aquino

SUMA

29 Tiene poder atractivo

IMÁN

31 Adorno en forma de nudo

LAZO

33 Alter ___: el "otro yo"

EGO

34 Prefijo que indica "negación"

DES

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

