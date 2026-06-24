Las respuestas al crucigrama del miércoles 24 de junio

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Enjugadas", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Replicar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Finalizo, completo

ACABO

6 Neil ___, cantante de "Sweet Caroline"

DIAMOND

8 Replicar

RESPONDER

10 Nikola ___, inventor

TESLA

11 Fluidos que pueden ser canalizados

GASES

13 Tranquilo (2 palabras)

EN PAZ

14 Atrevido

OSADO

15 Unidad con la que se miden diversas magnitudes sonoras

BEL

16 "¡No seas ___ pesimista!"

TAN

17 Variedad de cuarzo translúcido

ÁGATA

20 Casa de moda de Italia

PRADA

22 Quitar de adentro

SACAR

23 Dar vueltas alrededor de un eje

RODAR

24 Dichas otra vez

REPETIDAS

26 Originarias de un lugar

NATIVAS

27 Enjugadas

SECAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Incomunica

AÍSLA

2 Con la preparación necesaria

CAPAZ

3 Poseedor, dueño

AMO

4 Instrumento de percusión de origen cubano

BONGÓ

5 Pueden ser de radio y de choque

ONDAS

6 Muevan

DESPLACEN

7 Sueltas

DESATADAS

8 Renunciar a una creencia

RENEGAR

9 Incursiones policiales

REDADAS

10 Ciudad del antiguo Egipto

TEBAS

12 Aparato de detección submarina

SONAR

18 Partes de los libros cubiertas con sobrecubiertas

TAPAS

19 Arillo de metal

ARETE

20 Veda

PRIVA

21 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo

RODAS

25 Movimiento repetitivo e inconsciente

TIC

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.