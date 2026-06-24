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Las respuestas al crucigrama del miércoles 24 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sueltas”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Enjugadas", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Replicar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Finalizo, completo
ACABO
6 Neil ___, cantante de "Sweet Caroline"
DIAMOND
8 Replicar
RESPONDER
10 Nikola ___, inventor
TESLA
11 Fluidos que pueden ser canalizados
GASES
13 Tranquilo (2 palabras)
EN PAZ
14 Atrevido
OSADO
15 Unidad con la que se miden diversas magnitudes sonoras
BEL
16 "¡No seas ___ pesimista!"
TAN
17 Variedad de cuarzo translúcido
ÁGATA
20 Casa de moda de Italia
PRADA
22 Quitar de adentro
SACAR
23 Dar vueltas alrededor de un eje
RODAR
24 Dichas otra vez
REPETIDAS
26 Originarias de un lugar
NATIVAS
27 Enjugadas
SECAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Incomunica
AÍSLA
2 Con la preparación necesaria
CAPAZ
3 Poseedor, dueño
AMO
4 Instrumento de percusión de origen cubano
BONGÓ
5 Pueden ser de radio y de choque
ONDAS
6 Muevan
DESPLACEN
7 Sueltas
DESATADAS
8 Renunciar a una creencia
RENEGAR
9 Incursiones policiales
REDADAS
10 Ciudad del antiguo Egipto
TEBAS
12 Aparato de detección submarina
SONAR
18 Partes de los libros cubiertas con sobrecubiertas
TAPAS
19 Arillo de metal
ARETE
20 Veda
PRIVA
21 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo
RODAS
25 Movimiento repetitivo e inconsciente
TIC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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