Las respuestas al crucigrama del miércoles 28 de enero

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Cazador convertido en constelación (mit.)", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Recursos de un ejército". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Realiza una embestida

ATACA

6 Va de mano en mano

CIRCULA

8 Famosa bagatela de Beethoven (2 palabras)

PARA ELISA

10 Combatí, luché

PELEÉ

11 São ___: ciudad más poblada de Brasil

PAULO

13 Cazador convertido en constelación (mit.)

ORIÓN

14 Recursos de un ejército

ARMAS

15 Niño en inglés

KID

16 Me dirigiré a un lugar

IRÉ

17 Avance en el desarrollo de una acción

ETAPA

20 Última letra del alfabeto griego

OMEGA

22 Dar vueltas alrededor de un eje

RODAR

23 "No le pidas ___ al olmo"

PERAS

24 Alejaron a dos cosas que estaban juntas

SEPARARON

26 Hacen notar

SEÑALAN

27 Excéntricos, inusitados

RAROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Abro las ventanas para ventilar

AIREO

2 Portan algo

TRAEN

3 Punto del tenis

ACE

4 Achaca, acusa

CULPA

5 Unir a una persona

ALIAR

6 Propiedades inherentes a una cosa

CALIDADES

7 Admitieron

ASUMIERON

8 Habilidosos en una ciencia

PERITOS

9 Hacen más duradero

ALARGAN

10 "___ Face", hit de Lady Gaga

POKER

12 Último rey de Israel, según la Biblia

OSEAS

18 Papel en inglés

PAPER

19 Animal como la viuda negra

ARAÑA

20 Piedra con varios colores

ÓPALO

21 Sencillas, insignificantes

MERAS

25 Extensión de archivos comprimidos

RAR

