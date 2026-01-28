Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 28 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dar vueltas alrededor de un eje”
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Cazador convertido en constelación (mit.)", mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en "Recursos de un ejército". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Realiza una embestida
ATACA
6 Va de mano en mano
CIRCULA
8 Famosa bagatela de Beethoven (2 palabras)
PARA ELISA
10 Combatí, luché
PELEÉ
11 São ___: ciudad más poblada de Brasil
PAULO
13 Cazador convertido en constelación (mit.)
ORIÓN
14 Recursos de un ejército
ARMAS
15 Niño en inglés
KID
16 Me dirigiré a un lugar
IRÉ
17 Avance en el desarrollo de una acción
ETAPA
20 Última letra del alfabeto griego
OMEGA
22 Dar vueltas alrededor de un eje
RODAR
23 "No le pidas ___ al olmo"
PERAS
24 Alejaron a dos cosas que estaban juntas
SEPARARON
26 Hacen notar
SEÑALAN
27 Excéntricos, inusitados
RAROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Abro las ventanas para ventilar
AIREO
2 Portan algo
TRAEN
3 Punto del tenis
ACE
4 Achaca, acusa
CULPA
5 Unir a una persona
ALIAR
6 Propiedades inherentes a una cosa
CALIDADES
7 Admitieron
ASUMIERON
8 Habilidosos en una ciencia
PERITOS
9 Hacen más duradero
ALARGAN
10 "___ Face", hit de Lady Gaga
POKER
12 Último rey de Israel, según la Biblia
OSEAS
18 Papel en inglés
PAPER
19 Animal como la viuda negra
ARAÑA
20 Piedra con varios colores
ÓPALO
21 Sencillas, insignificantes
MERAS
25 Extensión de archivos comprimidos
RAR
