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Las respuestas al crucigrama del miércoles 3 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “"¡Entren!"”
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El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es ""¡Entren!"", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Antepasado de cuarta generación". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Sandler, comediante estadounidense
ADAM
5 Ocupación por armas de una ciudad
TOMA
9 Quitar la humedad
SECAR
11 "¡Entren!"
PASEN
12 Tumba, derriba
ABATE
13 ___ 5200, videoconsola
ATARI
14 Que vuelven a épocas pasadas
RETRÓGRADOS
16 Mostré alegría
REÍ
17 A la espalda
ATRÁS
18 Embarcación de remo
CANOA
20 Regla para hacer líneas
PAUTA
22 Vacuna contra la tuberculosis
BCG
25 "Si llega a pasar algo..." (3 palabras)
POR LAS DUDAS
28 Pensar
IDEAR
29 Tapé
CERRÉ
30 World ___ Center, antiguo complejo de edificios
TRADE
31 Derrama lágrimas
LLORA
32 Tributo exigido por determinados servicios
TASA
33 Vecino de Yemen
OMÁN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tostar el bistec al fuego
ASAR
2 Obligación ética
DEBER
3 Cumplí
ACATÉ
4 Registrada oficialmente
MATRICULADA
5 Antepasado de cuarta generación
TATARABUELO
6 Emprendida con atrevimiento
OSADA
7 Sencillos
MEROS
8 Sabor de rosquillas y galletas
ANÍS
10 Sujeto declarado culpable
REO
11 Final del embarazo
PARTO
15 Deseo de algo (pl.)
GANAS
19 Juntaré, uniré
ATARÉ
20 Tendrá la capacidad de
PODRÁ
21 Sectores
ÁREAS
23 Disco que ya está en desuso (2 palabras)
CD ROM
24 Máquina de ___: atractivo con peluches
GARRA
25 Brad ___, actuó en la película "Felices juntos"
PITT
26 650, en números romanos
DCL
27 ___ Connery, actuó en "El nombre de la rosa"
SEAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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