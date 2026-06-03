Las respuestas al crucigrama del miércoles 3 de junio

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es ""¡Entren!"", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Antepasado de cuarta generación". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Sandler, comediante estadounidense

ADAM

5 Ocupación por armas de una ciudad

TOMA

9 Quitar la humedad

SECAR

11 "¡Entren!"

PASEN

12 Tumba, derriba

ABATE

13 ___ 5200, videoconsola

ATARI

14 Que vuelven a épocas pasadas

RETRÓGRADOS

16 Mostré alegría

REÍ

17 A la espalda

ATRÁS

18 Embarcación de remo

CANOA

20 Regla para hacer líneas

PAUTA

22 Vacuna contra la tuberculosis

BCG

25 "Si llega a pasar algo..." (3 palabras)

POR LAS DUDAS

28 Pensar

IDEAR

29 Tapé

CERRÉ

30 World ___ Center, antiguo complejo de edificios

TRADE

31 Derrama lágrimas

LLORA

32 Tributo exigido por determinados servicios

TASA

33 Vecino de Yemen

OMÁN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tostar el bistec al fuego

ASAR

2 Obligación ética

DEBER

3 Cumplí

ACATÉ

4 Registrada oficialmente

MATRICULADA

5 Antepasado de cuarta generación

TATARABUELO

6 Emprendida con atrevimiento

OSADA

7 Sencillos

MEROS

8 Sabor de rosquillas y galletas

ANÍS

10 Sujeto declarado culpable

REO

11 Final del embarazo

PARTO

15 Deseo de algo (pl.)

GANAS

19 Juntaré, uniré

ATARÉ

20 Tendrá la capacidad de

PODRÁ

21 Sectores

ÁREAS

23 Disco que ya está en desuso (2 palabras)

CD ROM

24 Máquina de ___: atractivo con peluches

GARRA

25 Brad ___, actuó en la película "Felices juntos"

PITT

26 650, en números romanos

DCL

27 ___ Connery, actuó en "El nombre de la rosa"

SEAN

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.