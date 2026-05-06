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Las respuestas al crucigrama del miércoles 6 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capital de Siria.”
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El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Tomas la determinación.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Tomas la determinación.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Papel en inglés.
PAPER
6 Tomas la determinación.
DECIDES
8 Fin que se persigue.
FINALIDAD
10 Percibían sonidos.
OÍAN
11 Dar en el blanco.
ATINAR
13 Equipo francés de camiseta azul y roja.
PSG
14 Hombre respecto de otro.
PRÓJIMO
15 Arrojar en una dirección.
TIRAR
17 Desafías a duelo o pelea.
RETAS
18 Sin acompañamiento musical (2 palabras).
A CAPELA
20 Preparé a la brasa.
ASÉ
21 Trashumante errante.
NÓMADA
22 Criatura de las historias de Tolkien.
ORCO
23 Uno de los signos de fuego.
SAGITARIO
25 Extraerla, quitarla.
SACARLA
26 Operación de quitar.
RESTA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sean ___, actuó en 'El árbol de la vida'.
PENN
2 Aquí.
ACÁ
3 Especie de columna.
PILAR
4 Empresa que se encarga de la publicación de libros.
EDITORA
5 Puse otra vez en palabras.
REDIJE
6 Esquemas de relaciones o procesos.
DIAGRAMAS
7 Propia de higiene y salubridad.
SANITARIA
8 Científicos que estudian la materia y energía.
FÍSICOS
9 Capital de Siria.
DAMASCO
10 Hacen una elección.
OPTAN
12 Con un color entre el rojo y el blanco.
RÓSEO
14 Vaticina lo que está por venir.
PREDICE
16 Darle fin a la llama.
APAGAR
19 Envases para sardinas.
LATAS
22 Remate con adornos en vestidos.
ORLA
24 __ déco, movimiento artístico.
ART
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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