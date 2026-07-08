Las respuestas al crucigrama del miércoles 8 de julio

El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Se atrevan.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Desierto en inglés.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Articulación con el húmero.

CODO

5 Black Eyed ___, grupo de hip hop de Estados Unidos.

PEAS

9 Amargura, disgusto.

HIEL

10 Pelo más corto y suave.

VELLO

11 Partir o marcharse.

IRSE

12 María __, soprano de ópera.

CALLAS

13 Su capital es Freetown (2 palabras).

SIERRA LEONA

15 Hábitat de los tiburones.

MAR

16 Lago entre Canadá y los EE. UU.

ERIE

17 Detenía el auto en un lugar fijo.

ESTACIONABA

22 Kate ___, modelo británica.

MOSS

23 'Hasta que la muerte ___ separe...'

NOS

24 Apasionado por la música.

FILARMÓNICO

28 Sube a la nave.

ABORDA

29 Miembro de una corporación municipal.

EDIL

30 Las reglas establecidas para el culto.

RITOS

31 Llena de vida.

SANA

32 Se atrevan.

OSEN

33 Después de.

TRAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Comentario sobre la vida ajena.

CHISME

2 Escucharías.

OIRÍAS

3 Desierto en inglés.

DESERT

4 Percibir aromas.

OLER

5 Luchen.

PELEEN

6 Pronombre personal neutro.

ELLO

7 __ Parker, director del filme 'Evita'.

ALAN

8 Mercedes __, cantante folklórica argentina.

SOSA

10 Muy apreciado o de gran estima.

VALIOSO

12 Magnetismo personal.

CARISMA

14 Phelps batió varios.

RÉCORDS

18 Sintieron un afecto profundo.

AMARON

19 Hacer su lecho las aves.

ANIDAR

20 Dispositivo sonoro de automóviles.

BOCINA

21 Sin compañía (2 palabras).

A SOLAS

24 Torre para navegantes.

FARO

25 Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios.

IBIS

26 Parcela de terreno.

LOTE

27 Nido en inglés.

NEST

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.