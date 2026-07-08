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Las respuestas al crucigrama del miércoles 8 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mercedes __, cantante folklórica argentina.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Se atrevan.", mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en "Desierto en inglés.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Articulación con el húmero.
CODO
5 Black Eyed ___, grupo de hip hop de Estados Unidos.
PEAS
9 Amargura, disgusto.
HIEL
10 Pelo más corto y suave.
VELLO
11 Partir o marcharse.
IRSE
12 María __, soprano de ópera.
CALLAS
13 Su capital es Freetown (2 palabras).
SIERRA LEONA
15 Hábitat de los tiburones.
MAR
16 Lago entre Canadá y los EE. UU.
ERIE
17 Detenía el auto en un lugar fijo.
ESTACIONABA
22 Kate ___, modelo británica.
MOSS
23 'Hasta que la muerte ___ separe...'
NOS
24 Apasionado por la música.
FILARMÓNICO
28 Sube a la nave.
ABORDA
29 Miembro de una corporación municipal.
EDIL
30 Las reglas establecidas para el culto.
RITOS
31 Llena de vida.
SANA
32 Se atrevan.
OSEN
33 Después de.
TRAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Comentario sobre la vida ajena.
CHISME
2 Escucharías.
OIRÍAS
3 Desierto en inglés.
DESERT
4 Percibir aromas.
OLER
5 Luchen.
PELEEN
6 Pronombre personal neutro.
ELLO
7 __ Parker, director del filme 'Evita'.
ALAN
8 Mercedes __, cantante folklórica argentina.
SOSA
10 Muy apreciado o de gran estima.
VALIOSO
12 Magnetismo personal.
CARISMA
14 Phelps batió varios.
RÉCORDS
18 Sintieron un afecto profundo.
AMARON
19 Hacer su lecho las aves.
ANIDAR
20 Dispositivo sonoro de automóviles.
BOCINA
21 Sin compañía (2 palabras).
A SOLAS
24 Torre para navegantes.
FARO
25 Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios.
IBIS
26 Parcela de terreno.
LOTE
27 Nido en inglés.
NEST
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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