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Las respuestas al crucigrama del sábado 13 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dice otra vez.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Echa por tierra, destruye.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Echa por tierra, destruye.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Comer vorazmente.
TRAGAR
7 Black Eyed ___, grupo de 'Meet Me Halfway'.
PEAS
11 Dice otra vez.
REPITE
12 Autorización médica para dejar el hospital.
ALTA
13 Perteneciente a una compañía.
EMPRESARIAL
15 Alto en Arizona.
TALL
16 Demuestre afecto, de cierta manera.
ABRACÉ
17 Preparé a la brasa.
ASÉ
18 Echa por tierra, destruye.
ARRASA
19 Golpes de los caballos.
COCES
20 Instrumento musical de viento.
CLARÍN
22 1.150, en números romanos.
MCL
25 Hiciste burla.
REÍSTE
26 ___ Marx, filósofo y sociólogo alemán.
KARL
27 Foto tomada al momento.
INSTANTÁNEA
29 Extermino.
MATÓ
30 Bailen.
DANCEN
31 Objetos de forma circular.
AROS
32 Brillante y aceitosa.
OLEOSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Artificio ingenioso.
TRETA
2 Mueves el bote.
REMAS
3 Empresa creadora del iPad.
APPLE
4 Chica en Chicago.
GIRL
5 Sujeté con ligaduras.
ATÉ
6 Reparando con una indemnización.
RESARCIENDO
7 Plantas que producen uvas para vino.
PARRAS
8 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos.
ELÍAS
9 Realiza una embestida.
ATACA
10 Surge de un lugar.
SALE
14 Destapan.
ABREN
18 Principal arteria del cuerpo humano.
AORTA
19 Moderados en los deseos carnales.
CASTOS
20 Comer de noche.
CENAR
21 Dispuesto para hacer una cosa.
LISTO
22 Persona que no puede usar una mano.
MANCO
23 Tienes fe.
CREES
24 Herramienta de albañil.
LLANA
25 Coincidencia de sílabas en poesía.
RIMA
26 'Ciudadano ___', legendaria película de Orson Welles.
KANE
28 Mijail __, gran maestro de ajedrez y campeón mundial en 1960.
TAL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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