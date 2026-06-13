Las respuestas al crucigrama del sábado 13 de junio

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Echa por tierra, destruye.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Echa por tierra, destruye.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Comer vorazmente.

TRAGAR

7 Black Eyed ___, grupo de 'Meet Me Halfway'.

PEAS

11 Dice otra vez.

REPITE

12 Autorización médica para dejar el hospital.

ALTA

13 Perteneciente a una compañía.

EMPRESARIAL

15 Alto en Arizona.

TALL

16 Demuestre afecto, de cierta manera.

ABRACÉ

17 Preparé a la brasa.

ASÉ

18 Echa por tierra, destruye.

ARRASA

19 Golpes de los caballos.

COCES

20 Instrumento musical de viento.

CLARÍN

22 1.150, en números romanos.

MCL

25 Hiciste burla.

REÍSTE

26 ___ Marx, filósofo y sociólogo alemán.

KARL

27 Foto tomada al momento.

INSTANTÁNEA

29 Extermino.

MATÓ

30 Bailen.

DANCEN

31 Objetos de forma circular.

AROS

32 Brillante y aceitosa.

OLEOSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Artificio ingenioso.

TRETA

2 Mueves el bote.

REMAS

3 Empresa creadora del iPad.

APPLE

4 Chica en Chicago.

GIRL

5 Sujeté con ligaduras.

ATÉ

6 Reparando con una indemnización.

RESARCIENDO

7 Plantas que producen uvas para vino.

PARRAS

8 Según la Biblia, profeta que fue alimentado por cuervos.

ELÍAS

9 Realiza una embestida.

ATACA

10 Surge de un lugar.

SALE

14 Destapan.

ABREN

18 Principal arteria del cuerpo humano.

AORTA

19 Moderados en los deseos carnales.

CASTOS

20 Comer de noche.

CENAR

21 Dispuesto para hacer una cosa.

LISTO

22 Persona que no puede usar una mano.

MANCO

23 Tienes fe.

CREES

24 Herramienta de albañil.

LLANA

25 Coincidencia de sílabas en poesía.

RIMA

26 'Ciudadano ___', legendaria película de Orson Welles.

KANE

28 Mijail __, gran maestro de ajedrez y campeón mundial en 1960.

TAL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.