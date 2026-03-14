Las respuestas al crucigrama del sábado 14 de marzo

El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Cámara ___: recurso para resaltar detalles en un video", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Empezar a aparecer". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Elemento químico, su símbolo es Br

BROMO

6 Baile cubano

MAMBO

11 Rival histórico de Boca

RIVER

12 Irreligiosas, como Ayn Rand

ATEAS

13 Subida, elevada

IZADA

14 Cámara ___: recurso para resaltar detalles en un video

LENTA

15 Producido por el viento

EÓLICO

17 Como un canalla

RUIN

18 Independiente de lo religioso

SECULAR

20 Producir baba

SALIVAR

22 Desplazadas

MOVIDAS

24 Entregaré, concederé

DARÉ

27 Empezar a aparecer

ASOMAR

29 Nacido en Tabriz o Teherán

IRANÍ

31 Idioma oficial de Egipto

ÁRABE

32 Dejo de hacer algo

OMITO

33 Elevación del fondo de un río

BAJÍO

34 Verdad en lo que alguien hace o dice

RAZÓN

35 Limpias con esmero

ASEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Queso francés de leche de vaca

BRIE

2 Bucles de pelo

RIZOS

3 Ahuevados

OVALES

4 Producto farmacéutico

MEDICAMENTO

5 En la Antigüedad, respuesta que Dios daba a los devotos

ORÁCULO

6 Daño material o moral

MAL

7 Espantosas

ATERRADORAS

8 Lista de platos

MENÚ

9 Vencí en la competencia

BATÍ

10 Actúan con audacia

OSAN

16 Materia prima del aceite

OLIVA

19 Notificaba

AVISABA

21 Parte de una planta

RAMAJE

23 Entendida en muchos temas

SABIA

24 Competencia de Gucci

DIOR

25 Instrumento como la bayoneta o el arcabuz

ARMA

26 Órgano de las plantas que absorbe nutrientes

RAÍZ

28 Personas sentenciadas

REOS

30 Partícula cargada eléctricamente

ION

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.