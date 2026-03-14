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Las respuestas al crucigrama del sábado 14 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Partícula cargada eléctricamente”
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El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Cámara ___: recurso para resaltar detalles en un video", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Empezar a aparecer". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Elemento químico, su símbolo es Br
BROMO
6 Baile cubano
MAMBO
11 Rival histórico de Boca
RIVER
12 Irreligiosas, como Ayn Rand
ATEAS
13 Subida, elevada
IZADA
14 Cámara ___: recurso para resaltar detalles en un video
LENTA
15 Producido por el viento
EÓLICO
17 Como un canalla
RUIN
18 Independiente de lo religioso
SECULAR
20 Producir baba
SALIVAR
22 Desplazadas
MOVIDAS
24 Entregaré, concederé
DARÉ
27 Empezar a aparecer
ASOMAR
29 Nacido en Tabriz o Teherán
IRANÍ
31 Idioma oficial de Egipto
ÁRABE
32 Dejo de hacer algo
OMITO
33 Elevación del fondo de un río
BAJÍO
34 Verdad en lo que alguien hace o dice
RAZÓN
35 Limpias con esmero
ASEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Queso francés de leche de vaca
BRIE
2 Bucles de pelo
RIZOS
3 Ahuevados
OVALES
4 Producto farmacéutico
MEDICAMENTO
5 En la Antigüedad, respuesta que Dios daba a los devotos
ORÁCULO
6 Daño material o moral
MAL
7 Espantosas
ATERRADORAS
8 Lista de platos
MENÚ
9 Vencí en la competencia
BATÍ
10 Actúan con audacia
OSAN
16 Materia prima del aceite
OLIVA
19 Notificaba
AVISABA
21 Parte de una planta
RAMAJE
23 Entendida en muchos temas
SABIA
24 Competencia de Gucci
DIOR
25 Instrumento como la bayoneta o el arcabuz
ARMA
26 Órgano de las plantas que absorbe nutrientes
RAÍZ
28 Personas sentenciadas
REOS
30 Partícula cargada eléctricamente
ION
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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