Las respuestas al crucigrama del sábado 20 de junio

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Paraíso del Génesis", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Todavía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 No es constante

VARÍA

6 Término del béisbol (2 palabras)

HOME RUN

8 Ácido ascórbico (2 palabras)

VITAMINA C

10 Aíslas

SEPARAS

11 50 x 20

MIL

13 Estimen

ADOREN

14 La vida londinense

LIFE

15 Envases para sardinas

LATAS

16 Tapo

CUBRO

17 Paraíso del Génesis

EDÉN

18 Rompían el cascarón

NACÍAN

19 Lil ___ X, rapero de "Sun Goes Down"

NAS

20 Golpe que se da con la clava

PORRADA

21 Husky ___, raza de perro

SIBERIANO

23 Brincaba

SALTABA

24 Otorgara como regalo

DIERA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Participarán de la elección

VOTARÁN

2 En gran cantidad (2 palabras)

A MARES

3 Bogan

REMAN

4 Membrana de los ojos humanos

ÍRIS

5 Todavía

AÚN

6 Suposición sin pruebas, sirve como base de un razonamiento

HIPÓTESIS

7 Del país de Windhoek (fem.)

NAMIBIANA

8 Prohibidas por ley

VEDADAS

9 Escrito en clave

CIFRADO

10 Parten de un lugar a otro

SALEN

12 Sierra ___, país de África

LEONA

14 Sacaba provecho de un negocio

LUCRABA

16 Producir lesiones en los dientes

CARIAR

18 Dirección señalada por la brújula

NORTE

20 Obra como "Parque Jurásico" (coloq.)

PELI

22 ___ Bunny, cantante de "Monaco"

BAD

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.