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Las respuestas al crucigrama del sábado 20 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Otorgara como regalo”
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El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Paraíso del Génesis", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Todavía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 No es constante
VARÍA
6 Término del béisbol (2 palabras)
HOME RUN
8 Ácido ascórbico (2 palabras)
VITAMINA C
10 Aíslas
SEPARAS
11 50 x 20
MIL
13 Estimen
ADOREN
14 La vida londinense
LIFE
15 Envases para sardinas
LATAS
16 Tapo
CUBRO
17 Paraíso del Génesis
EDÉN
18 Rompían el cascarón
NACÍAN
19 Lil ___ X, rapero de "Sun Goes Down"
NAS
20 Golpe que se da con la clava
PORRADA
21 Husky ___, raza de perro
SIBERIANO
23 Brincaba
SALTABA
24 Otorgara como regalo
DIERA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Participarán de la elección
VOTARÁN
2 En gran cantidad (2 palabras)
A MARES
3 Bogan
REMAN
4 Membrana de los ojos humanos
ÍRIS
5 Todavía
AÚN
6 Suposición sin pruebas, sirve como base de un razonamiento
HIPÓTESIS
7 Del país de Windhoek (fem.)
NAMIBIANA
8 Prohibidas por ley
VEDADAS
9 Escrito en clave
CIFRADO
10 Parten de un lugar a otro
SALEN
12 Sierra ___, país de África
LEONA
14 Sacaba provecho de un negocio
LUCRABA
16 Producir lesiones en los dientes
CARIAR
18 Dirección señalada por la brújula
NORTE
20 Obra como "Parque Jurásico" (coloq.)
PELI
22 ___ Bunny, cantante de "Monaco"
BAD
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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