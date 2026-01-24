Las respuestas al crucigrama del sábado 24 de enero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Competente para hacer", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Agarro con la mano". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Competente para hacer

CAPAZ

6 Tiras de tela

FAJAS

11 Percibo el 29-Horizontal

HUELO

12 Llenó un espacio

OCUPÓ

13 Una de las cámaras del corazón

ATRIO

14 Del campo, sus labores y sus gentes

RURAL

15 "Es algo que desconozco" (2 palabras)

NO SÉ

16 Causó perjuicio

DAÑÓ

17 Estado soberano más antiguo del mundo (2 palabras)

SAN MARINO

21 Pone en un lugar

SITÚA

22 1900, en números romanos

MCM

25 22-Horizontal + 150

MML

26 Efecto cómico rápido e inesperado

GAG

29 Ver 11-Horizontal

AROMA

31 Temporada de larga duración

ÉPOCA

33 ___ estar: no intervenir

DEJAR

34 Pieza para gobernar una nave

TIMÓN

35 Amarro otra vez

REATO

36 Echa a un lado

ALEJA

37 No acierten

ERREN

38 Estado de madurez

SAZÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Jackie ___, actor y artista marcial

CHAN

2 Documentos y escritos de un procedimiento judicial

AUTOS

3 Idioma de Irán

PERSA

4 "___: el regreso", película de James Cameron

ALIENS

5 Sufijo que significa "animal"

ZOO

6 "Crazy ___ You", canción de Madonna

FOR

7 Iba a un lugar

ACUDÍA

8 Prometen solemnemente

JURAN

9 Agarro con la mano

APAÑO

10 Por su propia cuenta

SÓLO

18 Trataron con cariño y cuidado

MIMARON

19 Unidad de presión atmosférica

ATM

20 Juegos de azar

RULETAS

22 ___ mía, expresión de sorpresa

MADRE

23 Tener como verdad

CREER

24 Humedecer con agua u otro líquido

MOJAR

26 Selena ___, cantante estadounidense

GOMEZ

27 Recibo

ACOJO

28 Vencen, triunfan

GANAN

30 Final de la partida de ajedrez

MATE

32 Nombre de ___: nombre dado cuando se bautiza

PILA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.