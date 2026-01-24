Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 24 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Iba a un lugar”
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Competente para hacer", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Agarro con la mano". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Competente para hacer
CAPAZ
6 Tiras de tela
FAJAS
11 Percibo el 29-Horizontal
HUELO
12 Llenó un espacio
OCUPÓ
13 Una de las cámaras del corazón
ATRIO
14 Del campo, sus labores y sus gentes
RURAL
15 "Es algo que desconozco" (2 palabras)
NO SÉ
16 Causó perjuicio
DAÑÓ
17 Estado soberano más antiguo del mundo (2 palabras)
SAN MARINO
21 Pone en un lugar
SITÚA
22 1900, en números romanos
MCM
25 22-Horizontal + 150
MML
26 Efecto cómico rápido e inesperado
GAG
29 Ver 11-Horizontal
AROMA
31 Temporada de larga duración
ÉPOCA
33 ___ estar: no intervenir
DEJAR
34 Pieza para gobernar una nave
TIMÓN
35 Amarro otra vez
REATO
36 Echa a un lado
ALEJA
37 No acierten
ERREN
38 Estado de madurez
SAZÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Jackie ___, actor y artista marcial
CHAN
2 Documentos y escritos de un procedimiento judicial
AUTOS
3 Idioma de Irán
PERSA
4 "___: el regreso", película de James Cameron
ALIENS
5 Sufijo que significa "animal"
ZOO
6 "Crazy ___ You", canción de Madonna
FOR
7 Iba a un lugar
ACUDÍA
8 Prometen solemnemente
JURAN
9 Agarro con la mano
APAÑO
10 Por su propia cuenta
SÓLO
18 Trataron con cariño y cuidado
MIMARON
19 Unidad de presión atmosférica
ATM
20 Juegos de azar
RULETAS
22 ___ mía, expresión de sorpresa
MADRE
23 Tener como verdad
CREER
24 Humedecer con agua u otro líquido
MOJAR
26 Selena ___, cantante estadounidense
GOMEZ
27 Recibo
ACOJO
28 Vencen, triunfan
GANAN
30 Final de la partida de ajedrez
MATE
32 Nombre de ___: nombre dado cuando se bautiza
PILA
