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Las respuestas al crucigrama del sábado 27 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Existencia”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Llena un espacio", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Estacionar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense
MAGIC
6 Lo hace más alto
ELEVA
11 Llena un espacio
OCUPA
12 La Gran Esfinge de Guiza no tiene una
NARIZ
13 De las cuales
CUYAS
14 Protege
CUIDA
15 Parte de una bandeja o jarra
ASA
16 Estacionar
APARCAR
18 Me ___: sentí fuerte atracción
ENAMORÉ
20 Acortar la distancia
ACERCAR
22 Los números sin fracción
ENTEROS
24 Edificio para alojamiento de la tropa
CUARTEL
27 ___ Del Plata, ciudad de la Argentina
MAR
29 Deduje
RESTÉ
30 Idioma hablado en Argelia
ÁRABE
32 Hacer que una cosa pierda belleza
AFEAR
33 Cedan algo a una causa
DONEN
34 Se desplomará
CAERÁ
35 Estimo
ADORO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tipo de café con leche
MOCA
2 Delaté
ACUSÉ
3 País que limita con Brasil y Venezuela
GUYANA
4 Tipo de cerveza amarga
IPA
5 Que busca unir parejas (fem.)
CASAMENTERA
6 Privada de libertad
ENCARCELADA
7 Premiar
LAUREAR
8 ___ Bana, actor australiano
ERIC
9 Existencia
VIDA
10 Al ___: sin planeamiento
AZAR
17 Grandeza o capacidad de una cosa
PORTE
19 Descubrir, adivinar
ACERTAR
21 Habitante de la Ciudad Eterna
ROMANO
23 Tener habilidad para hacer algo
SABER
24 Quiebra financiera
CRAC
25 Confederación europea de fútbol
UEFA
26 Limpie con cuidado
ASEE
28 Río del noreste de Italia
RENO
31 ___ Stewart, cantante de "Young turks"
ROD
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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