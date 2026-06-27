Las respuestas al crucigrama del sábado 27 de junio

El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Llena un espacio", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Estacionar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense

MAGIC

6 Lo hace más alto

ELEVA

11 Llena un espacio

OCUPA

12 La Gran Esfinge de Guiza no tiene una

NARIZ

13 De las cuales

CUYAS

14 Protege

CUIDA

15 Parte de una bandeja o jarra

ASA

16 Estacionar

APARCAR

18 Me ___: sentí fuerte atracción

ENAMORÉ

20 Acortar la distancia

ACERCAR

22 Los números sin fracción

ENTEROS

24 Edificio para alojamiento de la tropa

CUARTEL

27 ___ Del Plata, ciudad de la Argentina

MAR

29 Deduje

RESTÉ

30 Idioma hablado en Argelia

ÁRABE

32 Hacer que una cosa pierda belleza

AFEAR

33 Cedan algo a una causa

DONEN

34 Se desplomará

CAERÁ

35 Estimo

ADORO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tipo de café con leche

MOCA

2 Delaté

ACUSÉ

3 País que limita con Brasil y Venezuela

GUYANA

4 Tipo de cerveza amarga

IPA

5 Que busca unir parejas (fem.)

CASAMENTERA

6 Privada de libertad

ENCARCELADA

7 Premiar

LAUREAR

8 ___ Bana, actor australiano

ERIC

9 Existencia

VIDA

10 Al ___: sin planeamiento

AZAR

17 Grandeza o capacidad de una cosa

PORTE

19 Descubrir, adivinar

ACERTAR

21 Habitante de la Ciudad Eterna

ROMANO

23 Tener habilidad para hacer algo

SABER

24 Quiebra financiera

CRAC

25 Confederación europea de fútbol

UEFA

26 Limpie con cuidado

ASEE

28 Río del noreste de Italia

RENO

31 ___ Stewart, cantante de "Young turks"

ROD

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.