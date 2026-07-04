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Las respuestas al crucigrama del sábado 4 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Experto en discursos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Tomé lo que me enviaron.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Símbolo del correo moderno.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tiempo boxístico.
ASALTO
7 Strikes para un out.
TRES
11 Perteneciente a un grupo étnico.
RACIAL
12 Prefijo utilizado con 'puerto' y 'modelismo'.
AERO
13 Tomé lo que me enviaron.
RECIBÍ
14 Producto apícola.
MIEL
15 Sufijo para formar aumentativos.
OTE
16 Ejemplo de fruta deshidratada (2 palabras).
UVA PASA
18 Fundamenta su opinión.
BASA
20 Diente pequeño, base del alioli.
AJO
21 Devastó por completo.
ASOLÓ
23 Obedezco al juez.
ACATÓ
27 Breve autobús.
BUS
29 Tener arrojo.
OSAR
30 Disposición natural o adquirida.
APTITUD
34 Aquí mismo.
ACÁ
35 Apócope de bueno.
BUEN
36 Ciudad con la Puerta de Alcalá.
MADRID
38 Pala del bote.
REMO
39 Entre julio y septiembre.
AGOSTO
40 Aquellas de allí.
ESAS
41 Dar salubridad a un terreno.
SANEAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Símbolo del correo moderno.
ARROBA
2 Flechas.
SAETAS
3 Entrada o paso.
ACCESO
4 52 romanos.
LII
5 Tema prohibido por convenciones sociales.
TABÚ
6 Fruto pequeño y aceitoso.
OLIVA
7 Palabra para negar tras otra negación.
TAMPOCO
8 Le causaba gracia.
REÍA
9 '¿Y tú quién ___?'
ERES
10 Por sí misma, sin asistencia.
SOLA
17 Expresión de que entendí.
AJA
19 Que tienen falta de pigmento en la piel.
ALBINOS
22 Knock-___: en el boxeo, fuera de combate.
OUT
24 Cocinarse al fuego o al horno.
ASARSE
25 Sobreentendida.
TACITA
26 Experto en discursos.
ORADOR
28 Añades, agregas.
SUMAS
30 Quita la tapa.
ABRE
31 Conjunción que denota causa.
PUES
32 «Cada loco con su ___», éxito de Serrat.
TEMA
33 Arma blanca de hoja corta.
DAGA
37 ___ Cheadle, actor de 'Iron Man 2'.
DON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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