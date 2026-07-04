Las respuestas al crucigrama del sábado 4 de julio

El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Tomé lo que me enviaron.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Símbolo del correo moderno.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tiempo boxístico.

ASALTO

7 Strikes para un out.

TRES

11 Perteneciente a un grupo étnico.

RACIAL

12 Prefijo utilizado con 'puerto' y 'modelismo'.

AERO

13 Tomé lo que me enviaron.

RECIBÍ

14 Producto apícola.

MIEL

15 Sufijo para formar aumentativos.

OTE

16 Ejemplo de fruta deshidratada (2 palabras).

UVA PASA

18 Fundamenta su opinión.

BASA

20 Diente pequeño, base del alioli.

AJO

21 Devastó por completo.

ASOLÓ

23 Obedezco al juez.

ACATÓ

27 Breve autobús.

BUS

29 Tener arrojo.

OSAR

30 Disposición natural o adquirida.

APTITUD

34 Aquí mismo.

ACÁ

35 Apócope de bueno.

BUEN

36 Ciudad con la Puerta de Alcalá.

MADRID

38 Pala del bote.

REMO

39 Entre julio y septiembre.

AGOSTO

40 Aquellas de allí.

ESAS

41 Dar salubridad a un terreno.

SANEAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Símbolo del correo moderno.

ARROBA

2 Flechas.

SAETAS

3 Entrada o paso.

ACCESO

4 52 romanos.

LII

5 Tema prohibido por convenciones sociales.

TABÚ

6 Fruto pequeño y aceitoso.

OLIVA

7 Palabra para negar tras otra negación.

TAMPOCO

8 Le causaba gracia.

REÍA

9 '¿Y tú quién ___?'

ERES

10 Por sí misma, sin asistencia.

SOLA

17 Expresión de que entendí.

AJA

19 Que tienen falta de pigmento en la piel.

ALBINOS

22 Knock-___: en el boxeo, fuera de combate.

OUT

24 Cocinarse al fuego o al horno.

ASARSE

25 Sobreentendida.

TACITA

26 Experto en discursos.

ORADOR

28 Añades, agregas.

SUMAS

30 Quita la tapa.

ABRE

31 Conjunción que denota causa.

PUES

32 «Cada loco con su ___», éxito de Serrat.

TEMA

33 Arma blanca de hoja corta.

DAGA

37 ___ Cheadle, actor de 'Iron Man 2'.

DON

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.