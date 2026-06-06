Las respuestas al crucigrama del sábado 6 de junio

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Ayudan, benefician", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Sonido que puede indicar la hora". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ropas abiertas por delante

CAPAS

6 Capital de Venezuela

CARACAS

8 Ayudan, benefician

FAVORECEN

10 Preparé para la guerra

ARMÉ

11 "Hacer de ___ corazón"

TRIPAS

13 Pequeña pista

TIP

14 Recibió

RECAUDÓ

15 Que acumula dinero y no lo emplea

AVARO

17 Ciudad del sur de Francia

ARLÉS

18 Ofrecían recursos para una obra social

DONABAN

20 Prefijo con "ciclo" o "dimensional"

TRI

21 Caballo con el pelo de color canela

ALAZÁN

22 Evitaba ser alcanzado por alguien

HUÍA

23 Perfumada

ODORÍFERA

25 Contraria a lo convencional

ANÓMALA

26 Planeta como Makemake

ENANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hice un hoyo en la tierra

CAVÉ

2 Pieza de metal en forma de circunferencia

ARO

3 Porción

PARTE

4 Reducen la distancia

ACERCAN

5 Satisfacer por completo un deseo

SACIAR

6 Sonido que puede indicar la hora

CAMPANADA

7 Tumba

SEPULTURA

8 De poca sustancia

FRÍVOLO

9 Cosa de poca importancia

NADERÍA

10 Unida con nudos

ATADA

12 Persona con rostro idéntico al de otra

SOSIA

14 Quitaron con violencia

ROBARON

16 Argumenté

RAZONÉ

19 Estimula

ANIMA

22 Volvió sólido el agua

HELÓ

24 Entusiasta de un artista

FAN

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.