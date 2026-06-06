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Las respuestas al crucigrama del sábado 6 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Satisfacer por completo un deseo”
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El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "Ayudan, benefician", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Sonido que puede indicar la hora". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ropas abiertas por delante
CAPAS
6 Capital de Venezuela
CARACAS
8 Ayudan, benefician
FAVORECEN
10 Preparé para la guerra
ARMÉ
11 "Hacer de ___ corazón"
TRIPAS
13 Pequeña pista
TIP
14 Recibió
RECAUDÓ
15 Que acumula dinero y no lo emplea
AVARO
17 Ciudad del sur de Francia
ARLÉS
18 Ofrecían recursos para una obra social
DONABAN
20 Prefijo con "ciclo" o "dimensional"
TRI
21 Caballo con el pelo de color canela
ALAZÁN
22 Evitaba ser alcanzado por alguien
HUÍA
23 Perfumada
ODORÍFERA
25 Contraria a lo convencional
ANÓMALA
26 Planeta como Makemake
ENANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hice un hoyo en la tierra
CAVÉ
2 Pieza de metal en forma de circunferencia
ARO
3 Porción
PARTE
4 Reducen la distancia
ACERCAN
5 Satisfacer por completo un deseo
SACIAR
6 Sonido que puede indicar la hora
CAMPANADA
7 Tumba
SEPULTURA
8 De poca sustancia
FRÍVOLO
9 Cosa de poca importancia
NADERÍA
10 Unida con nudos
ATADA
12 Persona con rostro idéntico al de otra
SOSIA
14 Quitaron con violencia
ROBARON
16 Argumenté
RAZONÉ
19 Estimula
ANIMA
22 Volvió sólido el agua
HELÓ
24 Entusiasta de un artista
FAN
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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