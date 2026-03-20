Las respuestas al crucigrama del viernes 20 de marzo

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Quinientos pliegos de papel", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "___ Vicente y las Granadinas, país". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)

ANCAS

6 Prohibir por ley

VEDAR

11 Intestino ___: parte del intestino grueso

CIEGO

12 Como quien sale de un accidente sin heridas

ILESO

13 ___ Lavigne, cantante de "Complicated"

AVRIL

14 Intrépido, atrevido

AUDAZ

15 Capital de Alemania

BERLÍN

17 Proporcionaba, suministraba

DABA

18 Opción de cerveza en un pub inglés

ALE

19 Con rasgos comunes

SIMILAR

21 Mirar a lo lejos desde un lugar alto

OTEAR

22 Territorio incluido en otro, como San Marino

ENCLAVE

25 605, en números romanos

DCV

28 Vaso alto de barro

POTE

29 Alarga, dilata

ESTIRA

31 Edificios en construcción

OBRAS

33 Llevar puesta una cosa

TRAER

34 Cada habitación de una cárcel

CELDA

35 Quinientos pliegos de papel

RESMA

36 Mueven hacia arriba

ALZAN

37 Pueden ser de radio y de choque

ONDAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Completa, finaliza

ACABA

2 Instrumento para medir la diferencia de altura entre dos puntos

NIVEL

3 Tapé

CERRÉ

4 Muy rápido

ÁGIL

5 Intérprete que actúa sin acompañamiento

SOLISTA

6 Sistema de comunicación o transporte

VÍA

7 Evitar con astucia

ELUDIR

8 Protección para las costureras

DEDAL

9 Preparaba a la parrilla

ASABA

10 Tocar suavemente

ROZAR

16 Cubre el Monte Fuji en invierno

NIEVE

20 Puede ser de armas u obras

MAESTRO

21 Movimiento impetuoso de gente

OLEADA

22 Duración de un estilo artístico

ÉPOCA

23 Alfred ___, químico sueco

NOBEL

24 Comando para deshacer (2 palabras)

CTRL Z

25 Fechas cruciales (2 palabras)

DÍAS D

26 Relleno para un bombón

CREMA

27 Meterse en camisa de once ___: complicarse la vida

VARAS

30 Medio de transporte del sistema monorriel

TREN

32 ___ Vicente y las Granadinas, país

SAN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.