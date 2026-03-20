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Las respuestas al crucigrama del viernes 20 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mirar a lo lejos desde un lugar alto”
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El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Quinientos pliegos de papel", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "___ Vicente y las Granadinas, país". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Parte posterior y superior de los caballos (pl.)
ANCAS
6 Prohibir por ley
VEDAR
11 Intestino ___: parte del intestino grueso
CIEGO
12 Como quien sale de un accidente sin heridas
ILESO
13 ___ Lavigne, cantante de "Complicated"
AVRIL
14 Intrépido, atrevido
AUDAZ
15 Capital de Alemania
BERLÍN
17 Proporcionaba, suministraba
DABA
18 Opción de cerveza en un pub inglés
ALE
19 Con rasgos comunes
SIMILAR
21 Mirar a lo lejos desde un lugar alto
OTEAR
22 Territorio incluido en otro, como San Marino
ENCLAVE
25 605, en números romanos
DCV
28 Vaso alto de barro
POTE
29 Alarga, dilata
ESTIRA
31 Edificios en construcción
OBRAS
33 Llevar puesta una cosa
TRAER
34 Cada habitación de una cárcel
CELDA
35 Quinientos pliegos de papel
RESMA
36 Mueven hacia arriba
ALZAN
37 Pueden ser de radio y de choque
ONDAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Completa, finaliza
ACABA
2 Instrumento para medir la diferencia de altura entre dos puntos
NIVEL
3 Tapé
CERRÉ
4 Muy rápido
ÁGIL
5 Intérprete que actúa sin acompañamiento
SOLISTA
6 Sistema de comunicación o transporte
VÍA
7 Evitar con astucia
ELUDIR
8 Protección para las costureras
DEDAL
9 Preparaba a la parrilla
ASABA
10 Tocar suavemente
ROZAR
16 Cubre el Monte Fuji en invierno
NIEVE
20 Puede ser de armas u obras
MAESTRO
21 Movimiento impetuoso de gente
OLEADA
22 Duración de un estilo artístico
ÉPOCA
23 Alfred ___, químico sueco
NOBEL
24 Comando para deshacer (2 palabras)
CTRL Z
25 Fechas cruciales (2 palabras)
DÍAS D
26 Relleno para un bombón
CREMA
27 Meterse en camisa de once ___: complicarse la vida
VARAS
30 Medio de transporte del sistema monorriel
TREN
32 ___ Vicente y las Granadinas, país
SAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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