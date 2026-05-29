Las respuestas al crucigrama del viernes 29 de mayo

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Solían ser", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Percibirá el aroma". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones

MAMUT

6 Quedar un cargo sin que nadie lo ocupe

VACAR

11 Soberbio

UFANO

12 Hacía subir

IZABA

13 Fruta usada en postres árabes

DÁTIL

14 Combinan, unifican

AÚNAN

15 En gran cantidad (2 palabras)

A MARES

17 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega

CAJA

18 ___ vivo: organismo

SER

19 Presentes

REGALOS

21 ___ caso: prestar atención

HACER

22 Interrumpirán el movimiento

PARARÁN

25 Recurso de navegación

GPS

28 Solían ser

ERAN

29 Quitó

RETIRÓ

31 ___ Starr: el baterista de los Beatles

RINGO

33 Del campo

RURAL

34 Mojar las orquídeas

REGAR

35 Tumbo, derribo

ABATO

36 Percibirá el aroma

OLERÁ

37 Excéntricos

RAROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Trocas, cambias

MUDAS

2 Popularicé

AFAMÉ

3 Redondear (aristas)

MATAR

4 Ligar varias cosas entre sí

UNIR

5 Aceptar algo que no agrada

TOLERAR

6 Sistema de comunicación o transporte

VÍA

7 Ingrediente del brioche

AZÚCAR

8 Estrecho marítimo

CANAL

9 Cuesta ___: en decadencia

ABAJO

10 Anfibios de piel rugosa

RANAS

16 Quitar la humedad

SECAR

20 Producir

GENERAR

21 Donde se guarda un A320

HANGAR

22 Animal como Agallas o Coraje

PERRO

23 La sirenita en "La sirenita"

ARIEL

24 ___ Rover, vehículo todoterreno

RANGE

25 Mover en sentido circular

GIRAR

26 Ciudad de Italia, en la provincia de Florencia

PRATO

27 Sin compañía (pl.)

SOLOS

30 Instrumento musical de la familia de los metales

TUBA

32 Conjunción para expresar alternancia

ORA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.