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Las respuestas al crucigrama del viernes 29 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ caso: prestar atención”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 28 debe responder a la definición de qué es "Solían ser", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Percibirá el aroma". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Elefante extinguido con las últimas glaciaciones
MAMUT
6 Quedar un cargo sin que nadie lo ocupe
VACAR
11 Soberbio
UFANO
12 Hacía subir
IZABA
13 Fruta usada en postres árabes
DÁTIL
14 Combinan, unifican
AÚNAN
15 En gran cantidad (2 palabras)
A MARES
17 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega
CAJA
18 ___ vivo: organismo
SER
19 Presentes
REGALOS
21 ___ caso: prestar atención
HACER
22 Interrumpirán el movimiento
PARARÁN
25 Recurso de navegación
GPS
28 Solían ser
ERAN
29 Quitó
RETIRÓ
31 ___ Starr: el baterista de los Beatles
RINGO
33 Del campo
RURAL
34 Mojar las orquídeas
REGAR
35 Tumbo, derribo
ABATO
36 Percibirá el aroma
OLERÁ
37 Excéntricos
RAROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Trocas, cambias
MUDAS
2 Popularicé
AFAMÉ
3 Redondear (aristas)
MATAR
4 Ligar varias cosas entre sí
UNIR
5 Aceptar algo que no agrada
TOLERAR
6 Sistema de comunicación o transporte
VÍA
7 Ingrediente del brioche
AZÚCAR
8 Estrecho marítimo
CANAL
9 Cuesta ___: en decadencia
ABAJO
10 Anfibios de piel rugosa
RANAS
16 Quitar la humedad
SECAR
20 Producir
GENERAR
21 Donde se guarda un A320
HANGAR
22 Animal como Agallas o Coraje
PERRO
23 La sirenita en "La sirenita"
ARIEL
24 ___ Rover, vehículo todoterreno
RANGE
25 Mover en sentido circular
GIRAR
26 Ciudad de Italia, en la provincia de Florencia
PRATO
27 Sin compañía (pl.)
SOLOS
30 Instrumento musical de la familia de los metales
TUBA
32 Conjunción para expresar alternancia
ORA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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