Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de febrero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 9 debe responder a la definición de qué es "Show nocturno con brillo y plumas.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Mirador defensivo antiguo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Alojamiento para viajeros.

MOTEL

6 Emanuel entre amigos.

EMA

9 Show nocturno con brillo y plumas.

CABARET

11 Lo contrario al bien.

MAL

12 Mirador defensivo antiguo.

ATALAYA

13 Grito de entusiasmo al torero.

OLE

14 Mamá en tono dulce.

MAMI

15 Lideró España entre 2011 y 2018.

RAJOY

17 Altares antiguos para sacrificios.

ARAS

18 Odre hecho con el cuero de un buey.

ODRINA

19 De más edad.

MAYOR

21 Despeje incertidumbres.

ACLARE

24 Embarcación indígena mexicana.

ACAL

28 Mitad hombre, mitad cabra.

FAUNO

29 Actúa por su cuenta.

SOLO

30 Percibí el aroma.

OLÍ

31 Semilla usada como aderezo.

MOSTAZA

34 Gorra militar de fieltro.

ROS

35 Pujar en la subasta.

OFERTAR

36 Reza con devoción.

ORA

37 Cocinar en aceite hirviendo.

FREÍR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Acción irreversible y letal.

MATAR

2 Barack, abogado y político.

OBAMA

3 Protege al portador, según la tradición.

TALISMÁN

4 División de la historia.

ERA

5 La seca prohibía el alcohol.

LEY

6 Carita digital.

EMOJI

7 Incursión inesperada de indígenas.

MALÓN

8 Versículo del Corán.

ALEYA

9 Lugar de sueños y siestas.

CAMA

10 Lento, perezoso en obrar.

TARDO

16 Lleve algo por el suelo tirando de ello.

ARRASTRE

18 Escucha con atención.

OYE

20 Acacia de flores amarillas.

AROMO

21 Cifra de espectadores.

AFORO

22 Se siente al sol.

CALOR

23 Variante de Luis para mujer.

LUISA

25 Mamífero de hocico largo.

COATÍ

26 Levantar algo.

ALZAR

27 Alabar, ensalzar.

LOAR

32 Interruptor inglés apagado.

OFF

33 Existir o tener identidad.

SER

