Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Versículo del Corán.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 9 debe responder a la definición de qué es "Show nocturno con brillo y plumas.", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Mirador defensivo antiguo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Alojamiento para viajeros.
MOTEL
6 Emanuel entre amigos.
EMA
9 Show nocturno con brillo y plumas.
CABARET
11 Lo contrario al bien.
MAL
12 Mirador defensivo antiguo.
ATALAYA
13 Grito de entusiasmo al torero.
OLE
14 Mamá en tono dulce.
MAMI
15 Lideró España entre 2011 y 2018.
RAJOY
17 Altares antiguos para sacrificios.
ARAS
18 Odre hecho con el cuero de un buey.
ODRINA
19 De más edad.
MAYOR
21 Despeje incertidumbres.
ACLARE
24 Embarcación indígena mexicana.
ACAL
28 Mitad hombre, mitad cabra.
FAUNO
29 Actúa por su cuenta.
SOLO
30 Percibí el aroma.
OLÍ
31 Semilla usada como aderezo.
MOSTAZA
34 Gorra militar de fieltro.
ROS
35 Pujar en la subasta.
OFERTAR
36 Reza con devoción.
ORA
37 Cocinar en aceite hirviendo.
FREÍR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Acción irreversible y letal.
MATAR
2 Barack, abogado y político.
OBAMA
3 Protege al portador, según la tradición.
TALISMÁN
4 División de la historia.
ERA
5 La seca prohibía el alcohol.
LEY
6 Carita digital.
EMOJI
7 Incursión inesperada de indígenas.
MALÓN
8 Versículo del Corán.
ALEYA
9 Lugar de sueños y siestas.
CAMA
10 Lento, perezoso en obrar.
TARDO
16 Lleve algo por el suelo tirando de ello.
ARRASTRE
18 Escucha con atención.
OYE
20 Acacia de flores amarillas.
AROMO
21 Cifra de espectadores.
AFORO
22 Se siente al sol.
CALOR
23 Variante de Luis para mujer.
LUISA
25 Mamífero de hocico largo.
COATÍ
26 Levantar algo.
ALZAR
27 Alabar, ensalzar.
LOAR
32 Interruptor inglés apagado.
OFF
33 Existir o tener identidad.
SER
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Julieta Ortega posó junto al mar y encendió las redes con las fotos más audaces: “Las ondas del verano”
- 2
Del repudio a “Nodio” al silencio con Milei: incomodidad entre los aliados por la creación de la Oficina de Respuesta
- 3
Jugó en la selección argentina, se retiró por las graves lesiones y hoy trabaja como guardavidas
- 4
Hallaron una meduda gigante del tamaño de un micro escolar en el Mar Argentino