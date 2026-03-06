Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Rudimentos de una actividad”
El crucigrama de este viernes incluye 36 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Enfermedad de las articulaciones", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Fecha, adía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total
TARA
5 Fecha, adía
DATA
9 Ganancia excesiva
USURA
11 Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín
ABEL
12 Pelo que nace sobre el labio superior
BIGOTE
14 Prueba psicológica
TEST
15 Nutritivo
ALIMENTICIO
17 Tributos sobre mercancías extranjeras
ARANCELES
18 "___ Quijote de la Mancha"
DON
19 Desertoras
RENEGADAS
25 Atendidas con preferencia
FAVORECIDAS
27 Que sirve para algo
ÚTIL
28 Presentí un peligro oculto
RECELÉ
29 Enfermedad de las articulaciones
GOTA
30 Terreno inculto y muy poblado de árboles
SELVA
31 Calientan la carne al fuego
ASAN
32 Gas usado en anuncios luminosos
NEÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Instrumento musical parecido al bugle
TUBA
2 Da refugio, protege
ASILA
3 Emitir su voz (el león)
RUGIR
4 Fragancia que se percibe por el olfato
AROMA
5 Fruto pequeño y ovalado
DÁTIL
6 Rudimentos de una actividad
ABECÉ
7 Discurso leído, expuesto ante un tribunal para la obtención de un grado
TESIS
8 En un tono de voz fuerte
ALTO
10 Responder a una llamada
ATENDER
13 Disminuir el volumen
ENCOGER
16 Perseverantes, porfiados
TENACES
19 Momentos breves
RATOS
20 Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina
EVITA
21 Christopher ___: director de "Interestelar"
NOLAN
22 Hablan
DICEN
23 Cantante de "Hello" y "Skyfall"
ADELE
24 Libre de un peligro
SALVO
25 Huida
FUGA
26 ___ Penn, actor estadounidense
SEAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
