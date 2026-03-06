Las respuestas al crucigrama del viernes 6 de marzo

El crucigrama de este viernes incluye 36 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Enfermedad de las articulaciones", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Fecha, adía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Peso del envase de una mercancía, descontado del peso total

TARA

5 Fecha, adía

DATA

9 Ganancia excesiva

USURA

11 Hijo de Adán y Eva, hermano de Caín

ABEL

12 Pelo que nace sobre el labio superior

BIGOTE

14 Prueba psicológica

TEST

15 Nutritivo

ALIMENTICIO

17 Tributos sobre mercancías extranjeras

ARANCELES

18 "___ Quijote de la Mancha"

DON

19 Desertoras

RENEGADAS

25 Atendidas con preferencia

FAVORECIDAS

27 Que sirve para algo

ÚTIL

28 Presentí un peligro oculto

RECELÉ

29 Enfermedad de las articulaciones

GOTA

30 Terreno inculto y muy poblado de árboles

SELVA

31 Calientan la carne al fuego

ASAN

32 Gas usado en anuncios luminosos

NEÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Instrumento musical parecido al bugle

TUBA

2 Da refugio, protege

ASILA

3 Emitir su voz (el león)

RUGIR

4 Fragancia que se percibe por el olfato

AROMA

5 Fruto pequeño y ovalado

DÁTIL

6 Rudimentos de una actividad

ABECÉ

7 Discurso leído, expuesto ante un tribunal para la obtención de un grado

TESIS

8 En un tono de voz fuerte

ALTO

10 Responder a una llamada

ATENDER

13 Disminuir el volumen

ENCOGER

16 Perseverantes, porfiados

TENACES

19 Momentos breves

RATOS

20 Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina

EVITA

21 Christopher ___: director de "Interestelar"

NOLAN

22 Hablan

DICEN

23 Cantante de "Hello" y "Skyfall"

ADELE

24 Libre de un peligro

SALVO

25 Huida

FUGA

26 ___ Penn, actor estadounidense

SEAN

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.