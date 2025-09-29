LN Juegos presenta Cruci experto: el reto más esperado por los fanáticos de los crucigramas

LN Juegos sigue sumando propuestas para quienes disfrutan de poner a prueba su ingenio. A partir de ahora, los crucigramistas más exigentes tendrán un nuevo reto: el Cruci experto, una versión renovada y más desafiante del clásico de 11x11, que ya se convirtió en un favorito de la comunidad.

Este nuevo formato se presenta con un tablero de 13x13 casillas y con definiciones de mayor dificultad, dedicadas a quienes se precian de su habilidad con las palabras. Cada partida combina ingenio, vocabulario y lógica, en un desafío ideal para quienes disfrutan del entretenimiento con un plus de exigencia.

Cruci experto se juega en un tablero de 13x13 casillas La Famiglia - Shutterstock

El Cruci experto está totalmente adaptado para jugar desde computadoras y celulares, con la misma experiencia ágil y cómoda de siempre. Además, cuenta con la opción del calendario para visitar partidas previas y con su propio ranking exclusivo, donde cada jugador puede seguir de cerca su progreso y competir con otros fanáticos por un lugar en el podio.

Como valor agregado, este nuevo crucigrama se publica todos los días de la semana, para que nunca falte una oportunidad de ejercitar la mente, aprender palabras nuevas y divertirse en el camino.

Con el lanzamiento del Cruci experto, LN Juegos vuelve a ampliar su universo de pasatiempos y reafirma su compromiso de ofrecer desafíos de calidad para todos los gustos y niveles. ¿Estás listo para probarlo? Te invitamos a hacerlo a través de este enlace.