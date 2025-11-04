Palabras cruzadas se renueva: ahora con partidas diarias y nuevas funciones

Con la llegada del anteúltimo mes del año, LN Juegos renovó uno de los pasatiempos más populares de la plataforma: Palabras cruzadas.

En respuesta a los numerosos pedidos de los usuarios, se implementaron varias mejoras que llevaron la experiencia a otro nivel.

La principal novedad —y la más esperada— es que el juego ahora tiene publicación diaria, y ya no se limita a los fines de semana. Así, cada día hay una nueva partida para disfrutar.

Además, Palabras cruzadas incorporó todas las funcionalidades que ya distinguen a la mayoría de los pasatiempos de LN Juegos: calendario para acceder a publicaciones anteriores, ayudas, estadísticas y ranking propio.

De esta manera, la plataforma consolida su propuesta de desafíos de palabras —que incluye el Crucigrama clásico, el experto y el mini—, y se prepara para cerrar el año con una última sorpresa en diciembre.

Palabras cruzadas está adaptado para computadoras y celulares Prathankarnpap - Shutterstock

Una plataforma, 17 pasatiempos

LN Juegos es la plataforma de entretenimiento de LA NACION, creada para ofrecer una experiencia digital de calidad en el mundo de los pasatiempos. Con una propuesta en constante crecimiento, hoy cuenta con 17 juegos que combinan desafío, diversión y agilidad mental, pensados para distintos gustos y niveles de dificultad.

Algunos de sus contenidos más populares son Nexos, Circuitos, Panal de letras y Palabra oculta, entre muchos otros. Cada juego está diseñado con una interfaz moderna, intuitiva y adaptable a distintos dispositivos, para disfrutar desde cualquier lugar.

Circuitos: el juego de lógica que está entre los favoritos del sitio fizkes - Shutterstock

Además, la plataforma incorpora funciones interactivas como rankings, estadísticas personales, ayudas y calendarios para acceder a desafíos anteriores, lo que permite a los usuarios seguir su progreso y competir con otros jugadores de la comunidad.

Con actualizaciones permanentes y nuevos lanzamientos, LN Juegos busca consolidarse como el espacio de referencia para quienes disfrutan poner a prueba su ingenio todos los días, combinando el entretenimiento clásico con la innovación digital.