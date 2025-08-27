El acertijo viral que pone en jaque hasta a las mentes más hábiles

Un simple ejercicio de matemática logró lo que pocos desafíos en redes sociales consiguen: desconcertar incluso a los docentes de esta materia. El enigma, compartido en Threads por Bobby Seagull, profesor británico y presentador de televisión, se volvió viral tras confesar que ni él mismo podía encontrarle una solución lógica.

Seagull explicó que la consigna había llegado a sus manos gracias al hijo de un amigo, quien se la llevó como tarea de la escuela para que lo ayudase. El enunciado decía: “Dina está horneando. La torta se hornea desde las 11 en punto hasta las 11:30. Los brownies se hornean desde las 11:10 hasta las 11:35. ¿Estás de acuerdo con Dina? Explica tu respuesta”.

El planteo, en apariencia sencillo, generó un sinfín de interpretaciones. Para muchos, la dificultad radica en que la consigna parece estar incompleta. Esto llevó a cientos de usuarios a preguntarse cuál era exactamente la pregunta que se debía responder.

El acertijo viral que desconcertó a todos (Foto: Creada con Canva)

La especialista Caroline Farkas, exprofesora y diseñadora de planes de estudio, explicó en diálogo con Newsweek que el verdadero valor del ejercicio no está en llegar a un único resultado, sino en estimular la discusión: “Cuando faltan datos, los problemas se transforman en una invitación a pensar de manera crítica más que en un cálculo lineal. Ese es el motivo por el cual resultan útiles como disparadores en el aula”, señaló. Además, recordó que los ejercicios con horarios suelen ser un desafío para los estudiantes, ya que requieren convertir minutos en horas y comprender expresiones como “y media” o “menos cuarto”.

Las reacciones en Threads no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos intentaban hallar una interpretación matemática posible, otros cuestionaban la redacción del problema. “Estas son afirmaciones, no preguntas”, escribió un usuario. Otro fue más lejos y sugirió que el maestro había olvidado incluir una línea clave en la consigna.

Incluso hubo quienes analizaron los tiempos de cocción: “De 11:10 a 11:35 son 25 minutos, mientras que el pastel tarda 30. ¿No debería ser al revés?”. Otros criticaron la manera en que el enunciado estaba escrito originalmente en inglés: “Jamás escuché a alguien decir ‘25 para las 12’. Simplemente, son las 11:35. En repostería, se usan minutos exactos, no aproximaciones”.

La respuesta correcta al acertijo viral

Finalmente, la clave está en la duración de las preparaciones. El pastel se hornea durante 30 minutos (de 11:00 a 11:30), mientras que los brownies permanecen en el horno 25 minutos (de 11:10 a 11:35). Por lo tanto, la afirmación implícita sería que “los brownies tardan más que el pastel”, algo incorrecto. La respuesta adecuada es que no se puede estar de acuerdo con Dina, porque los brownies se cocinan en menos tiempo que el pastel.

