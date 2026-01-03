¿Cuánto es (5 x 5 + 5) + (4 x 10)? El cálculo matemático que muy pocos pueden resolver en 20 segundos
Este desafío viral pone a prueba la rapidez mental y el conocimiento de un principio clave de las matemáticas; animate y resolvelo en tiempo récord
- 4 minutos de lectura'
Resolver cálculos matemáticos es una de las maneras más simples y efectivas de mantener la mente activa. En los últimos años, este tipo de desafíos se volvió viral en redes sociales y despertó debates, confusiones y competencias entre usuarios que intentan llegar al resultado correcto en el menor tiempo posible. En esta ocasión, te proponemos poner a prueba tu agilidad mental con la siguiente ecuación: (5 × 5 + 5) + (4 × 10) = ?. ¿Crees que podés resolverlo? Tenés 20 segundos para encontrar el resultado correcto.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El orden es el siguiente:
- Paréntesis
- Exponentes
- Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
- Sumas y restas, también de izquierda a derecha
Cuando se ignora esta jerarquía, el resultado puede ser incorrecto, lo que hace que problemas aparentemente simples se conviertan en un desafío mental.
Paso a paso cómo resolver el cálculo matemático viral
Si todavía no pudiste dar con la respuesta correcta o el resultado final te generó dudas, te dejamos una resolución sencilla a este problema.
- En primer lugar, se debe resolver el primer paréntesis: (5 × 5 + 5)
- Primero la multiplicación: 5 × 5 = 25
- Luego la suma: 25 + 5 = 30
- En segundo lugar, resolver el segundo paréntesis: (4 × 10)
- 4 × 10 = 40
- Como tercer punto, sumar los resultados de ambos paréntesis:
- 30 + 40 = 70
- Resultado final: 70
¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?
Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.
Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:
- Incremento de la concentración y el enfoque. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.
- Estimulación cerebral y plasticidad neuronal. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.
- Agilidad mental. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.
- Fortalecimiento de la memoria. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.
- Desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.
- Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.
Cómo jugar en línea en LN Juegos
Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.
Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
Otras noticias de Acertijos
¿Cuánto es 10÷10+3x3? El cálculo matemático que solo las mentes más brillantes resuelven en 20 segundos
Desafío viral. ¿Cuánto es 26 + 5 x (8 – 6)? El reto matemático que con inteligencia se resuelve en diez segundos
Nivel intermedio. Acertijo visual: detectá el error en la imagen en tan solo 15 segundos
- 1
El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre
- 2
El tajante posteo de Catherine Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro
- 3
El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
- 4
Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora