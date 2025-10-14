El acertijo matemático que solo mentes maestras pueden resolver: cuánto es 7=13, 11=21, 16=?

Los acertijos matemáticos son una divertida forma de pasar el tiempo y de estimular la mente, pero cuando se empieza a subir en complejidad algunos se pueden volver un verdadero infierno a la hora de resolverlos. Este es el caso del siguiente desafío viral, en el que se debe encontrar el resultado oculto. ¿Te animás a resolverlo en un minuto?

7=13

11=21

16=?

Encontrá el resultado oculto de este desafío matemático (Foto: Creada con Canva)

Paso a paso cómo resolver el desafío viral

Para resolver este desafío viral es importante recordar dos principios estudiados en la primaria. Los números primos y números coprimos. Los números primos son aquellos que solo pueden dividirse por 1 y por sí mismos. Por ejemplo:

2,3,5,7, 11 son primos.

4 no lo es porque además de 1 y 4 también se puede dividir por 2.

Esto significa que los números primos no tienen divisores “intermedios”. Dos números son coprimos si no tienen ningún divisor en común, salvo el número 1. Por ejemplo, 8 y 15.

Con lo cual la clave en este problema está en sumarle a cada número la cantidad de números menores que no tienen divisores en común con él (números coprimos). Con el 7, hay 6 números menores que no comparten divisores con él (porque es primo): 7 + 6 = 13. Con el 11, pasa lo mismo: hay 10 coprimos 11 + 10 = 21.

Pero el 16 no es primo. Solo hay 8 números menores que no comparten divisores con él (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). Entonces: 16 + 8 = 24.

Resultado final 24.

¿Cuáles son los beneficios de ejercitar el cerebro con cálculos mentales?

Más allá de ser un simple desafío matemático, resolver ejercicios como este tiene múltiples beneficios para la mente. Según un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, la práctica de cálculos matemáticos influye en la capacidad de las personas para tomar decisiones, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Algunos de los beneficios puntuales para nuestro funcionamiento cognitivo diario son:

Incremento de la concentración y el enfoque . Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo.

. Resolver problemas matemáticos exige atención sostenida, lo que mejora la capacidad de concentrarse en tareas complejas durante más tiempo. Estimulación cerebral y plasticidad neuronal . Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales.

. Los cálculos activan distintas áreas del cerebro, dado que potencian su flexibilidad y fortalecer las conexiones neuronales. Agilidad mental . La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana.

. La práctica frecuente agiliza la capacidad de procesar información y tomar decisiones, tanto en ejercicios matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana. Fortalecimiento de la memoria . Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo.

. Realizar cálculos mentales refuerza la memoria de trabajo, lo que permite retener y manipular información de manera eficiente. Con el tiempo, también mejora la memoria a largo plazo. Desarrollo del pensamiento lógico y analítico . Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional.

. Resolver ejercicios matemáticos fomenta un enfoque estructurado y lógico para abordar problemas, una habilidad clave tanto en el ámbito personal como profesional. Prevención del deterioro cognitivo. Varios estudios sugieren que el ejercicio mental, como los cálculos, puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia.

