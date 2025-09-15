10 detalles para un matrimonio más feliz

Con el tiempo, el matrimonio puede favorecer que la pareja caiga en la rutina y el vínculo se empiece a deteriorar, por ello es fundamental actuar con algunos detalles sencillos que favorecen un matrimonio más feliz.

La convivencia en pareja no siempre es fácil, constantemente debemos estar cultivando hábitos que fomenten la unión, la confianza y el respeto mutuos, pues solo así lograremos una relación sana y duradera.

No tenés que hacer cosas demasiado extraordinarias con tu pareja, solo basta con poner atención a detalles sencillos que, aunque parecen obvios, mejoran significativamente la relación de pareja, especialmente cuando ya llevan mucho tiempo juntos.

Cómo tener un matrimonio más feliz

El sitio web EnPareja comparte que hay algunos detalles que podés tener con tu pareja todos los días y que ayudan a mantener un matrimonio feliz por más tiempo, tomá nota:

Hacer planes juntos es clave para mantener la pareja. Shutterstock - Shutterstock

Empiecen el día con un beso en los labios .

. Limpien la casa juntos y háganlo de forma divertida, puede ser poniendo sus canciones favoritas; nunca dejes toda la responsabilidad de algo al otro, es necesario que se repartan tareas.

Hablen de planes a futuro juntos , como un viaje, una cena romántica o una salida al cine.

, como un viaje, una cena romántica o una salida al cine. Tengan un espacio personal donde puedan desarrollar sus aficiones y sueños, manteniendo un equilibrio con los proyectos en común.

donde puedan desarrollar sus aficiones y sueños, manteniendo un equilibrio con los proyectos en común. Agárrense de la mano cuando caminan juntos en la calle, es una señal de unión en su relación.

Mandale mensajes cariñosos a tu pareja a lo largo del día.

a lo largo del día. Salgan de la rutina y practiquen actividades nuevas juntos , como una clase de baile.

, como una clase de baile. Practicá la escucha activa con tu pareja cuando te diga algo, mostrá interés en lo que quiera contarte y preguntale siempre su opinión.

No se hablen nunca con palabras hirientes, prioricen el respeto mutuo incluso en las discusiones.

Evitá la monotonía en la intimidad, busquen nuevas experiencias placenteras juntos.

Seguir estos consejos puede asegurar un matrimonio exitoso. Shutterstock

Los beneficios de un matrimonio feliz

Un matrimonio feliz no solo te hace sentir mejor emocionalmente, también tiene beneficios físicos, pues favorece una vida más saludable y satisfactoria. Al respecto, el sitio especializado Mejor con Salud señala que un matrimonio feliz ayuda a:

Tener menos riesgo de enfermedades cardiovasculares .

. Menos estrés por la constante liberación de oxitocina, la hormona del bienestar.

por la constante liberación de oxitocina, la hormona del bienestar. Una vida más larga y duradera en comparación con quienes tienen un matrimonio conflictivo.

en comparación con quienes tienen un matrimonio conflictivo. Hijos más estables mentalmente, pues un matrimonio feliz permite una crianza positiva.

Ya lo sabes, un matrimonio feliz es fundamental no solo para que tu relación se mantenga por muchos años, sino que influye en tu estado mental y emocional, así como el de tu familia, así que esforzate por cumplir con estos sencillos hábitos todos los días.

Por Susana Carrasco