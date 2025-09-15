Los mejores cinco perfumes para dar imagen de jefe y marcar presencia en las reuniones de trabajo en EE.UU.

Los perfumes funcionan como un canal indirecto para transmitir sentimientos y valores en diferentes contextos. En el ámbito laboral, estos se asocian con liderazgo, presencia y confianza. Para proyectar seguridad en una reunión de trabajo, existen cinco fragancias irresistibles que cumplen este propósito, según los expertos. Todas se pueden conseguir en EE.UU.

Uno por uno, los cinco perfumes para una reunión de trabajo

Isra Moreno, uno de los creadores de contenido más reconocidos de habla hispana en el área de perfumes, sostuvo que existen cinco perfumes que transmiten autoridad en el trabajo por su dominio de aromas fuertes con madera, cuero y especias. En un video, detalló uno por uno y aseguró que “son para jefes”:

Al Qiam Gold by Lattafa: ingresó al mercado en 2022 como un perfume de “puro poder”. De acuerdo con Moreno, es un aroma elegante por sus especias como el azafrán, un toque de frambuesa, cuero, madera de oud y pachulí. Tiene un costo promedio de US$49.99.

El perfume es de la familia Lattafa y goza de un aroma unisex Captura de pantalla/Fragantica

Bentley for Men Intense: la fragancia se caracteriza por ser muy concentrada y connotar elegancia, masculinidad y poder . Sus ingredientes incluyen madera, ron, especias, cedro y un toque de cuero. Tiene un precio de entre US$60 y US$70.

Sauvage Elixir by Dior: Moreno sostuvo que este perfume es ideal para jefes por su composición, que incluye una esencia de lavanda "a medida", una mezcla de maderas licorosas, mucha canela, pimienta, lavanda en el corazón, almizcle y un toque de sándalo. Tiene un costo de US$199.

Isra Moreno recomienda el uso de Sauvage Elixir para los jefes de una compañía Captura de pantalla/Dior

1 Million Golden Oud by Paco Rabanne: esta fragancia aporta modernidad y elegancia. Sus ingredientes incluyen cálido sándalo, cuero especiado, azafrán, nuez moscada, madera de oud, ámbar y vainilla . Se recomienda su uso para un “jefe joven” y tiene un costo promedio de US$147.99 .

Charro Negro Nahualli: el aroma ideal para el otoño e invierno, ya que se caracteriza por ser elegante, poderoso y "atrayente". Fue creada por Manuel Alejandro Segovia e Israel Moreno y cuenta con tequila, sal, licor, cuero, limón, tabaco, roble y notas amaderadas. Tiene un costo de US$69.

La fragancia ingresó al mercado en 2023 y tiene un aroma tan fuerte que puede "inundar" habitaciones, según consignó Isra Moreno Captura de pantalla/Fragantica

Los mejores perfumes para ir a la oficina, según un influencer argentino

Octavio, influencer argentino del canal de YouTube 325 Perfumes, detalló que hay perfumes que ofrecen aromas tanto frescos como impactantes para ir a la oficina:

Boss Bottled Infinite: el influencer latino la describe como uno de los aromas “más particulares”. Su fragancia está compuesta por madera, cítricos y aromas florales, por lo que la convierte en una opción “todoterreno” ideal para ambientes laborales.

Sus fragancias están compuestos por manzana, canela, salvia y mandarina, lavanda, romero y pachulí Captura de pantalla/Fragantica

Aqua Kenzo pour Homme by Kenzo: la fragancia es ideal para la oficina por su combinación de ingredientes que incluyen albahaca, menta, avellana, tonka y sándalo.

Entre los ingredientes principales de la fraganci se encuentra la albahaca, toronja, pimienta rosa, geranio, esclarea y genciana Captura de pantalla/Fragantica

Armani Code Eau de Toilette: esta es una de las fragancias más destacadas de la industria. “Esencialmente, lo que he sentido en toda la colección es lavanda, tonka y una parte de cuero”, reconoció Octavio. Estos acordes son ideales tanto para el trabajo como uso diario. “Cuando la uso, al menos una persona siempre me pregunta cuál es. Eso significa que funcionó de maravillas“, detalló el influencer.