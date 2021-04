10 nuevos Malbec para celebrar el día mundial de nuestra variedad insignia

Etiquetas que renuevan nuestro idilio con esta cepa tinta que es nuestro Maradona en el mundo

Sebastián A. Ríos LA NACION

Imaginen un barco enorme, que cruza las aguas del mundo del vino haciendo flamear nuestra bandera. Bueno, ni más ni menos eso es el Malbec para la Argentina: un signo de identidad que ha sido capaz de hacerle un lugar al vino argentino en mercados tan competitivos como a veces distantes. Hoy se celebra el Día Mundial del Malbec, evento establecido hace ya unos años por Wines of Argentina para seguir ampliando la proyección de nuestro vino en el exterior, y para sumar nuestras copas al brindis vamos con unos 10 nuevos Malbec que vale la pena probar (spoiler: al final hay clásicos que me gustan mucho).

Están ordenados de menor a mayor precio (y les suplico que eviten los comentarios de que tal o cual vino es muy caro, porque hoy todo está muy caro, y si podés y querés darte un gusto, hay pocas cosas tan nobles como un vino).

Vasco Viejo Malbec

Bodegas López

En amigable botella de 1.125 litros llega esta edición especial de un clásico de clásicos que rinde homenaje a El Vasquito, el vino con el que en 1898 inició su camino la bodega. Es un Malbec criado en grandes toneles, suave, de taninos maduros, con preponderancia de los frutos rojos. Y su etiqueta misma es lo más vintage que podés encontrar hoy. ($250)

Mythic Divine Creations Malbec Nouveau 2020

Mythic Cellars

Buen exponente de los -hoy tan de moda- tintos elaborados mediante maceración carbónica y apodados “tintos de heladera”, y que como es de esperar van bien servidos frescos. En aromas destaca la fruta roja y negra, mientras que en boca es suave y fluido, de taninos finos; es la fruta la que domina la boca, con un final nítido y corto. ($640)

Teia Malbec-Petit Verdot 2020

Bodega Lagarde

En breve llega al mercado este tinto mendocino que es una cofermentación de Malbec (85%) y Petit Verdot provenientes de Luján de Cuyo, que no cuenta con crianza en barrica, lo que da lugar a un vino frutal, fácil de beber pero con una buena cuota de complejidad. Linda novedad en una franja de precio cada vez más competitiva. ($900)

Demencial Malbec 2019

Finca Las Moras

Del Valle de Calingasta (San Juan) llega en unos días este moderno Malbec de aromas a fruta roja, que en boca se luce con una acidez tensa y un cuerpo carnoso, para recordarnos que esta cepa se adapta a muy diferentes terruños, ofreciendo múltiples perfiles para explorar. Y los de los distintos valles de San Juan no se quedan atrás. ($908)

Viva Cerrito! 2018

Bonverre/Durigutti Winemakers

Este 90% Malbec (acompañado de un mini mix de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot) es un vino de fruta, sin crianza en barrica, de paso ágil y buen perfil gastronómico. Violáceo, regala fragantes aromas a ciruela y frambuesa con notas especiadas y de flores de azahar secas. Y el bicho de la etiqueta es muy simpático... ($1100)

Terrazas de los Andes Grand Malbec 2018

Terrazas de los Andes

El último lanzamiento de la bodega incluye este blend de malbecs de sus viñedos de altura mendocinos: combina fruta de Las Compuertas, Altamira y Los Chacayes en un tinto plagado de sutilezas y con enorme potencial de guarda. Aromas ahumados que combinan la fruta negra, el tomillo y delicadas notas de chocolate de leche. ($2200)

D.V. Catena Tinto Histórico Apelación Paraje Altamira 2017

Catena Zapata

Corte mayoritario de Malbec (95%) con una pizca de Petit Verdot, es una de las nuevas etiquetas de la clásica y ubicua línea D.V.. Delicado tinto aromas frutales, especiados y a menta, con una acidez jugosa y vibrante, y taninos finos, levemente secantes, que piden acompañar el vino con carnes rojas. ($2415)

Colomé Single Vineyard El Arenal Malbec 2019

Bodega Colomé

Un súper Malbec de altura salteño (2600 msnm), de aromas a frutas maduras y especiadas, y a violetas. Con un dejo mineral que se percibe en aromas pero se refuerza en boca, donde la textura rugosa de sus taninos se complementan con una acidez tensa. Está ok para beber hoy, pero si tenés paciencia y lo guardás unos añitos serás recompensado. ($3100)

Alta Vista Single Vineyard Albaneve Malbec 2017

Bodega Alta Vista

Y vamos entrando en la súper alta gama con este Malbec proveniente de una de las zonas menos conocidas del Valle de Uco (Mendoza): Campo de los Andes. En aromas prima la fruta negra, acompañada de notas de violetas y grafito. En boca es potente, tánico, de acidez alta pero suave. Enorme potencial de guarda. ($5000)

Autóctono Malbec 2017

Bodega Vistaba

Exponente de la flamante línea Colecciones Singulares, es un Malbec vertical, de esos que en vez de ser amplios en boca, atraviesan el paladar como un hilo de sabor y textura. Taninos de tiza, acidez tensa y fruta roja fresca lo definen. Se vende solo en un estuche de madera que incluye también el Chardonnay de la línea ($9800 los dos vinos)

Lista personal de preferidos

Lo anticipé, acá van otros Malbec que año tras año confirman que están buenísimos (hay muchos más, pero estos tiendo a descorcharlos seguido y se que no fallo al recomendarlos)

Portilo Malbec 2020

Bodegas Salentein

Probablemente, el Malbec barato de mejor relación precio-calidad de la Argentina. En términos más precisos: es el tinto para llevar a un asado que no te va dejar a pie nunca. Es que más que hablar de sus notas de cata hay que destacar que es un Malbec prolijo, rico, súper bebible y con un precio a prueba de balas ($317)

Trivento Reserve White Malbec 2020

Trivento Wines

¿Un Malbec blanco? Sí, es el vino con el que aportás algo distinto a cualquier evento social. Vinificado como blanco, hay notas de fruta roja mezcladas con las de la manzana verde. Pero lo mejor del vino es que desde su primera añada lo que obtiene por su venta la bodega lo convierte en becas para estudiantes. ($500)

Norton Altura Malbec 2018

Bodega Norton

Un Malbec de Chacayes, una de las microrregiones más interesantes del mendocino Valle de Uco, que aporta este tinto de perfil mineral, con aromas a ciruelas y moras y que en boca es una caricia al paladar. Taninos rugosos suman una nota de complejidad en el paladar. Vino perfecto para tomar ahora, está en su plenitud. ($1200)

Gran Famiglia Bianchi Malbec 2018

Bodegas BIanchi

Con aromas florales, especiados y frutales, este es el vino con el que -desde mi mirada- esta bodega nacida en San Rafael, Mendoza, se asoma al Valle de Uco y nos cuenta hacia donde quiere ir con sus tintos: vinos más frescos, manejo más cuidado de la crianza en barrica... en definitiva más modernos y bebibles. ¡Y les sale muy bien! ($1320)

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2019

Escorihuela Gascón

Uno de los Malbecs más elegantes, frescos y fáciles de tomar que podés encontrar. Planteó en su momento un concepto distinto en la alta gama: el valor no lo definen los X meses de crianza en barrica, sino la calidad de la fruta. En otras palabras, el valor se construye en el viñedo, no en la bodega. Y hablando de crianza, no tiene crianza en barricas, y hablando del viñedo: es orgánico, biodinámico y está en El Cepillo, al sur del Valle de Uco. ($1550)

Luigi Bosca Malbec Terroir Los Miradores 2017

Luigi Bosca

En un principio, la etiqueta con la foto de las raíces de la vid que se hacen un lugar en el suelo llamaba la atención en una bodega con etiquetas tan clásicas y despejadas. Probando el vino uno se da cuenta que todo habla sobre el particular terruño de la finca de Tunuyán (Mendoza), que alumbra este tinto de una complejidad entre floral, herbal y especiada, con un cuidado manejo de la crianza que no tapa la fruta. ($1800)

Sebastián A. Ríos

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project