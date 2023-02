“25 dólares por cortarla”: llevó una torta a un restaurante para celebrar su cumpleaños y le cobraron por servirla

escuchar

Con motivo de una nueva vuelta al sol, cuatro mujeres asistieron a un restaurante para darle color a un día festivo. Tras la atención de una camarera del lugar, las personas obtuvieron el menú y a partir de ahí, empezaron a elegir qué platos consumir y sus correspondientes bebidas o tragos para acompañar.

En una actividad que marchaba con total normalidad según lo estipulado, las comensales disfrutaban de un día especial y aguardaban la atención de la empleada del local para empezar a desalojar la mesa y que la torta de cumpleaños sea el centro de atención.

Toda esta situación, desarrollada en un local gastronómico de los Estados Unidos, guardaba un final inesperado para Gigi, quien viralizó la historia. Sucede que al aparecer la torta, para homenajear a la cumpleañera, la camarera del establecimiento se ofreció a cortarla una vez que la vela se apagó. A partir de ahí, sin que las clientas lo tengan en cuenta, se cobró un costo adicional y eso enfureció a los presentes.

Este hecho se reveló cuando Gigi pidió la cuenta para conocer el importe y realizar la división de gastos con sus amigas. Al revisar ítem por ítem, encontró la descripción “cut cake”, lo que traducido al castellano significa “corte de torta”, con un importe de 25 dólares, lo que desencajó por completo a esta persona y decidió, en consecuencia, sacarle una foto al ticket y utilizar sus redes sociales para que la historia tome notoriedad.

Llevó una torta a un restaurante para el brindis y le cobraron 25 dólares por cortarla

“Cuando la camarera pregunta si queremos cortar el pastel que trajimos, pensando que está haciendo algo bueno por nosotros... pero costaba 25 dólares”, sintetizó, en un video, Gigi donde muestra el ticket completo en su cuenta de TikTok llamada @vivala_blondiiie.

Con 800 mil visualizaciones, el contenido se convirtió en viral y atrajo varios comentarios de los usuarios que estuvieron en contra de la actitud del local. “Está bien. Después traen platos y tenedores, que luego tienen que lavar. Pero estuvo mal que no le hablaran de una tarifa”; “Nunca he visto esto. Serví en un restaurante italiano durante un año y cortamos pasteles y servimos platos solo para ser amables” y “Solución fácil: no vuelvas nunca más. Si varias personas dejan de ir, el restaurante fracasa. La tarifa de corte de 25 dólares es una locura”, fueron las menciones a favor del reclamo.

Por el contrario, en el bando opuesto, otros followers le remarcaron a la creadora del contenido que debió consultar previamente sobre este hecho y no darlo por entendido: “Si traes tu propio postre, todos los restaurantes cobran una tarifa de corte. Deberías consultar primero”; “Mi restaurante cobra 5 dólares por persona como tarifa de corte. Es básicamente porque no estás ordenando postres de nuestro menú. Pero les decimos a los invitados primero” y “El motivo de las tarifas de corte es que el restaurante pierde ingresos por no vender postres en la mesa. A pesar de eso, deberían aclarártelo”, sintetizaron quienes se pusieron del otro lado del mostrador y defendieron los intereses del comercio.

LA NACION